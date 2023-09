EZB entscheidet über weitere Zinsanhebung

Frankfurt - Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über den weiteren Kurs. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Lediglich eine Zinssenkung hatte die Französin ausgeschlossen. Die aktuelle Entscheidung gibt die Notenbank am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt.

"Projekt Ballhausplatz"-Premiere mit Promis, aber ohne ÖVP

Wien - Genau eine Woche nach der Premiere des ersten Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist nun am Mittwochabend der Streifen von Regisseur Kurt Langbein im Wiener Gartenbaukino an den Start gegangen. "Projekt Ballhausplatz" stellt den Anspruch, einen kritischen Blick auf die Ära des Ex-ÖVP-Chefs zu werfen, wie Langbein bei der Premiere noch einmal klarstellte. Im Gegensatz zum "Kurz"-Start vor einer Woche blieb die ÖVP-Prominenz diesmal aber aus.

Flutkatastrophe in Libyen mit 10.000 Vermissten

Benghazi - Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen herrscht weiter Ausnahmezustand. Allein in der besonders schwer getroffenen Hafenstadt Darna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden, Tausende in anderen Städten, wie die Internationalen Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Rettungskräfte suchten am Mittwoch weiter nach Toten, rund 10.000 Menschen werden vermisst. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5.000 Menschen ums Leben.

Unbefristeter Streik bei Tiefkühlproduzent Ardo

Wien - Bei der österreichischen Niederlassung des belgischen Tiefkühlproduzenten Ardo kocht ein Arbeitskonflikt hoch. Nach einem Warnstreik am Montag dieser Woche sind die rund 150 Arbeiterinnen und Arbeiter am Mittwoch in den unbefristeten Streik übergegangen, teilte die Produktionsgewerkschaft PRO-GE mit. Die Beschäftigten fordern 200 Euro netto mehr pro Monat und werfen dem Konzern mangelnde Gesprächsbereitschaft und Druck auf die Kollegenschaft vor.

EU erwägt Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos

Brüssel/Peking - Die EU-Kommission sieht die europäische Autobranche durch billige E-Autos aus China in Gefahr und prüft deshalb Anti-Dumping-Zölle. "Die weltweiten Märkte werden mit billigen Elektroautos geflutet", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. "Und ihr Preis wird durch gewaltige staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten." Die EU-Kommission habe deswegen Ermittlungen wegen der chinesischen Subventionspraxis auf den Weg gebracht.

Identität von Lockvogel in Ibiza-video offenbar geklärt

Wien - Mehr als vier Jahre nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos ist offenbar die Identität des "Lockvogels", der vorgeblichen Oligarchennichte, geklärt. Wie der "Kurier" am Mittwoch online berichtete, soll es sich laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien um eine 40-jährige Lettin handeln.

