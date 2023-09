Lage bei der Flutkatastrophe in Libyen weiter dramatisch

Benghazi - Eine Woche nach den schweren Überschwemmungen in Libyen herrschen in den Katastrophengebieten furchtbare Bedingungen. In der stark zerstörten Hafenstadt Darna würden noch immer Leichen angespült oder verwesten unter den Trümmern, berichtete der arabische Sender Al-Jazeera. Nach Angaben des UNO-Nothilfebüros (OCHA) kamen allein in Darna rund 11.300 Menschen ums Leben. Weitere 10.100 Menschen würden noch vermisst, hieß es in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht.

Verfassungsschutz forschte 17-jährigen Islamisten aus

Wien - Der Verfassungsschutz hat einen 17-jährigen Islamisten ausgeforscht, der im Internet konkrete Anschlagspläne für Wien in einer Chatgruppe geäußert haben soll. Der Österreicher teilte dabei laut Innenministerium auch ein Bild von sich, das ihn in einschlägiger Kleidung mit einem Kampfmesser in der Hand zeigt, während er mit der anderen den IS-Gruß andeutet. Der Jugendliche wurde festgenommen, derzeit sitzt er in U-Haft.

Kindergartenplätze sollen besser mit Beruf vereinbar werden

Wien - Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) will die Vereinbarkeit mit einem Vollzeitberuf zu einem Kriterium bei der Verteilung der von der Regierung angekündigten zusätzlichen 4,5 Mrd. Euro für Kinderbetreuung machen. Bei den Verhandlungen mit den Ländern soll etwa als Ziel definiert werden, dass jeder neugeschaffene Platz "VIF-konform" (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf), ist, so Raab am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Russland meldet ukrainische Drohnen-Angriffe

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben am Sonntag Ziele auf der Krim angegriffen und Drohnen gen Moskau geschickt. Das russische Militär wiederum beschoss nach ukrainischen Angaben landwirtschaftliche Einrichtungen in der Oblast Odessa am Schwarzen Meer. Ziel der russischen Drohnen- und Raketenangriffe seien Agrareinrichtungen gewesen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Lampedusa

Lampedusa - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Sonntag mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni und EU-Binnenkommissarin Ylva Johansson auf Lampedusa eingetroffen. Die drei Politikerinnen landeten auf dem Flughafen der Mittelmeerinsel und besuchten die für Migranten-Ankünfte vorgesehene Mole am Hafen der Insel. Im Hafen sind seit Wochenbeginn zahlreiche Bootsmigranten angekommen.

Nehammer will Vorgehen bei Postenbesetzungen ändern

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will in einer nächsten Legislaturperiode die Vorgangsweise bei Stellenbesetzungen durch die Regierung ändern. "Ich finde es absurd, dass es einerseits die Vorschrift für die Wertung durch eine Kommission gibt und dann auf der anderen Seite diese Reihung wieder in die Regierung hineinspielt und mit Einstimmigkeitsprinzip wieder darüber gerichtet werden muss", sagte er in der "Tiroler Tageszeitung" (Sonntag).

Mann bei Badeunfall in der Wiener Alten Donau ertrunken

Wien - Ein Mann ist Samstagfrüh beim Bundesbad an der Alten Donau in Wien ertrunken. Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, hatten Menschen unbeaufsichtigte Kleidung und einen Rucksack entdeckt und gegen 8.15 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Der Eigentümer wurde nicht gefunden, also rückte die Berufsfeuerwehr mit drei Taucherfahrzeugen aus. Zwei weitere Feuerwehrtaucher wurden vom Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" aufgenommen und zum Unglücksort geflogen.

EZB-Chefin Lagarde ließ Handys einsammeln

Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat Insidern zufolge auf der Zinssitzung diese Woche die Mobiltelefone der Währungshüter einsammeln lassen, um ein Durchsickern wichtiger Informationen an die Medien zu verhindern. Zudem habe sie im Kreis der Währungshüter einen Rüffel erteilt, weil vor dem anstehenden Zinsentscheid wichtige Daten preisgegeben worden seien, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

