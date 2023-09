Berg-Karabach: Hunderte Opfer bei Treibstoffdepot-Explosion

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - In der umkämpften Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus hat es infolge der Explosion eines Treibstoffdepots Hunderte Opfer gegeben. Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten der international nicht anerkannten Republik sprach am Montagabend von mindestens 200 Verletzten und einer unbekannten Zahl von Toten unweit der Gebietshauptstadt Stepanakert.

Prozess um Listerien-Todesfälle in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Um fünf Listerien-Todesfälle und sechs Erkrankungen dreht sich am Dienstag ein Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt. Angeklagt ist der frühere Geschäftsführer der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen). Dem Mann wird in der Einzelrichterverhandlung grob fahrlässige Tötung sowie grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.

Staatsbegräbnis für Italiens Ex-Präsident Napolitano

Rom - In Rom findet am Dienstag das Staatsbegräbnis für den früheren Präsidenten Italiens, Giorgio Napolitano, statt. Altbundespräsident Heinz Fischer vertritt Österreich bei den Trauerfeierlichkeiten, die um 11.30 beginnen. Die Beerdigung findet in Form einer nicht-religiösen Zeremonie im Hauptsaal der Abgeordnetenkammer in Rom statt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen teil.

Prozess um NS-Tattoos im Braunauer Freibad

Ried im Innkreis - Weil er im Freibad von Braunau zweimal seine Nazi-Tattoos zur Schau gestellt haben soll, muss sich Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Innviertler wegen Wiederbetätigung vor einem Geschworenensenat im Landesgericht Ried verantworten. Zudem geht es um Facebook-Postings mit NS-Bezug, die der einschlägig justizbekannte Mann verfasst haben soll. Ein Urteil ist am Abend zu erwarten.

Mikl-Leitner fordert mehr Tempo bei Energiekostenzuschuss

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert von der Bundesregierung mehr Tempo beim Energiekostenzuschuss 2 und hält an ihrer Forderung nach einem Verzicht auf die Erhöhung der CO2-Steuer fest. Das Bremsen der Grünen beim Energiekostenzuschuss sei "grob fahrlässig", kritisierte Mikl-Leitner am Montagabend beim Business-Talk von Thomas Prantners Beratungsagentur C3. Scharfe Kritik übte sie an der Finanzmarktaufsicht (FMA) wegen der Kreditvergaberegeln.

Kosovo fordert von Serbien Auslieferung Verdächtiger

Mitrovica/Belgrad/Prishtina (Pristina) - Nach tödlichen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Angreifern im Nordkosovo suchen die Behörden nach Mitgliedern der offenbar schwer bewaffneten Gruppe. Innenminister Xhelal Svecla forderte am Montag von Belgrad die Auslieferung von sechs Verdächtigen, die sich in Südserbien befänden. Der Westen rief die Regierung in Pristina und Serbien zur Fortführung ihres Dialogs auf.

Umstrittene Kleingartenwidmung verlief laut Stadt korrekt

Wien - Jenes Widmungsverfahren in einem Wiener Kleingartenverein, in dem gleich mehrere SPÖ-Politikerinnen und -Politiker Grundstücke gekauft und durch die Umwidmung von der Wertsteigerung profitiert haben sollen, ist laut Rathaus korrekt abgewickelt worden. "Es gab keinen auffälligen Verlauf", sagte eine Sprecherin von Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) der APA. Alle nötigen Parameter für eine Umwidmung seien erfüllt worden.

Mehr als 7.000 bestätigte Diphtherie-Fälle in Nigeria

Abuja - Bei einem Diphtherie-Ausbruch in Nigeria sind seit Ende vergangenen Jahres 453 Menschen gestorben, darunter vor allem Kinder. Die Gesundheitsbehörden des westafrikanischen Landes teilten am Montag mit, dass von 11.587 vermuteten Fällen seit Dezember bisher 7.202 bei Laboruntersuchungen bestätigt worden seien. Im Jahr 2022 zählte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 5.900 Fälle.

