Acht Angeklagte in Causa EXW in Kärnten vor Gericht

Klagenfurt - Der große Betrugsprozess um die "EXW-Gruppe" hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Die acht Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Fünf Kärntnern, zwei Tirolern und einem Kroaten wird Betrug vorgeworfen. Mit vermeintlichen Investitionen, Transaktionen mit Kryptowährungen, Geldwäsche und Pyramidenspielen sollen weltweit rund 40.000 Personen um mehr als 14 Millionen Euro geschädigt worden sein. Die Verlesung der Anklage dauerte über eine Stunde.

ORF beendet nach Leak Wahl-Zusammenarbeit mit SORA

Wien - Das am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte "SPÖ-Strategiepapier" von SORA hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Als Reaktion beendete der ORF seine Wahl-Zusammenarbeit, SORA-Sozialforscher Günther Ogris zieht sich aus dem Wahlanalyse-Team zurück. SPÖ-Chef Andreas Babler tut SORA "leid", liege die "Panne" doch "klar bei ihnen", wie Babler am Mittwoch vor Journalisten sagte. Beauftragung durch die Partei habe es keine gegeben.

Kiew meldet Rückkehr der Wagner-Kämpfer in die Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/London - Kämpfer der russischen Privatarmee Wagner sind nach Angaben aus Kiew wieder in der Ostukraine aktiv. Diese stellten aber keine größere Bedrohung dar. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte indes die Lieferung der ersten Abrams-Panzer der USA an die Ukraine. Laut dem britischen Geheimdienst-Update am Mittwoch sei eine russische Offensive derzeit unwahrscheinlich, da Russland mit neu aufgestellten Einheiten die ausgedünnten Reihen an der Front verstärkt.

Auf und Ab für heimische Unis bei "Times"-Ranking

Wien - Gemischte Resultate gibt es für die heimischen Universitäten beim am Mittwoch veröffentlichten jährlichen "Times Higher Education Ranking". Die Uni Wien verbesserte sich um fünf Plätze und nähert sich mit Rang 119 den Top 100 an. Deutliche Platzeinbußen mussten die drei Medizin-Unis einnehmen, umgekehrt rückten die Technische Universität (TU) Wien und die Uni Innsbruck nach vorne. Grund dafür könnten Änderungen bei der Methodik sein.

Schon über 50.000 Karabach-Armenier geflohen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Seit der Militäroffensive Aserbaidschans in der Vorwoche sind nach neusten Angaben der armenischen Regierung 50.000 ethnische Armenier - und damit bald die Hälfte der Einwohner - aus der Region Berg-Karabach geflohen. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Berg-Karabach nach Armenien geöffnet. Baku hat nach eigenen Angaben bei der jüngsten Militäroffensive gegen die Separatisten Berg-Karabachs 192 Soldaten verloren.

Nehammer: Norwegen "wichtiger Partner" bei Klimaschutz

Wien/Oslo - Norwegen ist nach Ansicht von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein "wichtiger Partner" im Kampf gegen die Klimakrise - allen voran bei der unterirdischen Speicherung von CO2. In Österreich soll nach Forderung Nehammers das Verbot für diese Technologie bald fallen. "Wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir uns tatsächlich mit der CO2-Speicherung auseinandersetzen", sagte der Kanzler am Mittwoch im Rahmen seines eintägigen Norwegen-Besuchs.

Sommersaison trotz Unwetter insgesamt bestens gelaufen

Wien - Sommerurlaub in Österreich war heuer stärker gefragt als im Vorjahr. Trotz regional heftiger Regenfälle und Überschwemmungen war die Nächtigungsbilanz unter dem Strich mit 59,95 Millionen Buchungen zwischen Mai und August um 3,6 Prozent besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und auch um 1,6 Prozent besser als in der Zeit vor der Pandemie (2019), wie aus den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Kärnten ist allerdings im Minus.

Regierung beschließt Maßnahmen zur Steuerentlastung

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat das Gesetz zur Verwendung des variablen Drittel aus der Abschaffung der sogenannten kalten Progression beschlossen. Zusätzlich entlastet werden sollen damit wie bereits angekündigt im kommenden Jahr die niedrigen und mittleren Einkommen. Mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden werden zudem steuerliche Anreize für Mehrarbeit gesetzt werden.

