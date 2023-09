US-Top-Republikaner will mit neuem Plan Shutdown verhindern

Washington - Kurz vor einem drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte hat der Top-Republikaner Kevin McCarthy einen neuen Versuch angekündigt, der im letzten Moment einen sogenannten Shutdown verhindern soll. "Wir werden eine saubere Überbrückungsfinanzierung auf den Tisch legen, um die Regierung für 45 Tage offen zu halten", kündigte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Samstag an. Das solle Zeit geben, um sich auf einen richtigen Bundeshaushalt zu einigen.

SPÖ wirbt nach Nehammer-Video um christlich-soziale Wähler

Innsbruck/Wien - Die SPÖ fischt nach dem Auftauchen des Videos von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in türkisen Gewässern und wirbt um die "verbliebenen Christlich-Sozialen in der ÖVP". In einem der APA vorliegenden Brief von Parteichef Andreas Babler an diese Wählergruppe heißt es: "Gehen Sie ein Stück des Weges mit uns. Engagieren wir uns gemeinsam für eine Politik, die auf Solidarität setzt - auf Nächstenliebe - für eine Politik, die Menschen zusammenbringt."

Fast alle Armenier aus Berg-Karabach nach Armenien geflohen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Zehn Tage nach dem aserbaidschanischen Sieg in Berg-Karabach sind nahezu alle Armenier aus der Kaukasusregion geflohen. 100.417 Flüchtlinge seien in Armenien registriert worden, teilte eine Sprecherin des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan am Samstag mit - das sind fast alle der geschätzt 120.000 armenischen Einwohner von Berg-Karabach. In Jerewan gingen indes zahlreiche Menschen auf die Straße, um ihre Unterstützung mit Berg-Karabach zu bekunden.

Ein Jahr Annexion: Putin sichert Regionen Wiederaufbau zu

Moskau - Zum ersten Jahrestag der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk hat Kremlchef Wladimir Putin einen Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Regionen zugesichert. Es würden "Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude und Straßen, Museen und Denkmäler" wieder aufgebaut und neu errichtet, sagte Putin in einer am Samstag vom Kreml veröffentlichten Videobotschaft. Alle russischen Regionen leisteten dabei ihre "brüderliche Hilfe" beim Wiederaufbau.

Papst kreiert 21 neue Kardinäle

Vatikanstadt - Vor zahlreichen kirchlichen Würdenträgern und Gläubigen hat am Samstag in Rom eine feierliche Messe zur Kreierung von 21 neuen Kardinälen stattgefunden. 18 von ihnen dürften an einer Papstwahl teilnehmen, weil sie das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Papst überreichte den neuen Kardinälen während der Feier ihr Ernennungsdekret und das rote Birett als Kopfbedeckung.

Zwei Männer mit Kind auf Diebestour in Südoststeiermark

Feldbach - Zwei Männer (39 und 30) haben sich am Freitagabend mit einem Kastenwagen auf eine Diebestour in Feldbach aufgemacht, mit an Bord hatten sie einen Zwölfjährigen. Die beiden rumänischen Staatsbürger sind nach Ladenschluss bei einer Gärtnerei in Feldbach (Bezirk Oststeiermark) beim Verladen mehrerer Rollen Wildschutzzaun und Baumschutzhüllen ertappt worden und wurden festgenommen. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

