SPÖ wirbt nach Nehammer-Video um christlich-soziale Wähler

Innsbruck/Wien - Die SPÖ fischt nach dem Auftauchen des Videos von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in türkisen Gewässern und wirbt um die "verbliebenen Christlich-Sozialen in der ÖVP". In einem der APA vorliegenden Brief von Parteichef Andreas Babler an diese Wählergruppe heißt es: "Gehen Sie ein Stück des Weges mit uns. Engagieren wir uns gemeinsam für eine Politik, die auf Solidarität setzt - auf Nächstenliebe - für eine Politik, die Menschen zusammenbringt."

US-Shutdown könnte im letzten Moment verhindert werden

Washington - Neue Wende im Shutdown-Drama in den USA: Das Repräsentantenhaus hat am Samstag für ein Überbrückungsbudget von 45 Tagen gestimmt. Die Demokraten unterstützten dabei zähneknirschend den Gesetzesentwurf der Republikaner, der keine Ukraine-Hilfe enthält. Nun muss der Senat über den Text abstimmen und es besteht die Chance, dass ein Stillstand der Regierungsgeschäfte im letzten Moment verhindert werden kann.

Kosovo: Serbische Armee kommt aus drei Richtungen

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nimmt bedrohliche Ausmaße an. Pristina warf Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein - und zwar "aus drei verschiedenen Richtungen". Das geht aus einer Mitteilung der kosovarischen Regierung vom Samstagabend hervor. Das Vorrücken diene "einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo".

Toter nach Explosion von Kriegsmunition in Frankreich

Paris - Bei der Explosion von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat es in Frankreich in der Normandie einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Bei Entrümpelungsarbeiten im Haus eines mit 100 Jahren gestorbenen Mannes hätten die drei Männer am Samstag einen Sack mit der Munition auf ein Feuer geworfen, berichtete der Sender France bleu. Wie der Bürgermeister des Ortes La Meauffe, Pascal Langlois, dem Sender sagte, befanden sich in dem Sack 15 bis 20 Kilogramm Sprengstoff.

Ein Jahr Annexion: Putin sichert Regionen Wiederaufbau zu

Moskau - Zum ersten Jahrestag der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk hat Kremlchef Wladimir Putin einen Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Regionen zugesichert. Es würden "Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude und Straßen, Museen und Denkmäler" wieder aufgebaut und neu errichtet, sagte Putin in einer am Samstag vom Kreml veröffentlichten Videobotschaft. Alle russischen Regionen leisteten dabei ihre "brüderliche Hilfe" beim Wiederaufbau.

Polens Opposition demonstriert vor der Wahl

Warschau - Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen will das größte Oppositionsbündnis mit einer Demonstration seine Anhänger mobilisieren. Für Sonntag hat die liberalkonservative Bürgerkoalition, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk (PO) hervorgegangen ist, zum "Marsch der Millionen Herzen" in Warschau aufgerufen. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt. Die Organisatoren erwarten bis zu einer Million Teilnehmer.

