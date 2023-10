21 Tote und zwölf Verletzte bei Busunglück in Norditalien

Venedig - Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre bei Venedig hat es Dienstagabend 21 Tote und mindestens zwölf Verletzte gegeben. Circa fünf Personen werden noch vermisst, wie Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte. Ein Bus mit mehreren Personen an Bord kam von einer Hochstraße ab und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe auf die neben der Straße verlaufenden Bahngleise. Dabei handelte es sich um einen privaten Bus, der Touristen zu einem Campingplatz in Marghera führte.

US-Parlament stimmt über Absetzung McCarthys ab

Washington - Zum ersten Mal seit mehr als hundert Jahren stimmt das US-Repräsentantenhaus über eine mögliche Absetzung des Vorsitzenden der Kammer ab. Der Republikaner Kevin McCarthy musste sich am Dienstag einem historischen Votum stellen, mit dem ihn parteiinterne Gegner aus dem Amt entfernen wollen. Es ist das erste derartige Votum im Plenum der Parlamentskammer seit 1910. Hintergrund ist eine parteiinterne Revolte bei den Republikanern.

Finanzausgleich: "Frische" 2,4 Mrd. für Länder und Gemeinden

Wien - Bund und Länder haben am Dienstag in Wien bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich (FAG) eine Grundsatzeinigung getroffen. Demnach wird der Bund den Ländern 2,4 Mrd. Euro "frisches Geld" pro Jahr zur Verfügung stellen, gaben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und die Verhandler in einem kurzfristig einberufenen Pressestatement am Abend im Finanzministerium bekannt. Konkrete Details wurden noch keine genannt. Die Ländervertreter betonten den aus ihrer Sicht guten Kompromiss.

Selenskyj zu Truppenbesuch im Nordosten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Truppenbesuch im Nordosten der Ukraine gereist. Den genauen Ort gab er nicht bekannt, teilte auf X (früher Twitter) lediglich mit, sich in der Region Kupiansk-Lyman aufzuhalten. Er habe sich mit Kommandanten und Brigaden getroffen, um die Lage zu besprechen. Es wurden auch Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie er sich mit Soldaten in einem schlecht beleuchteten Raum trifft.

Chemie-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie werden am Mittwoch von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

16-jährige Iranerin nach Vorfall in Teheraner U-Bahn im Koma

Teheran - Im Iran ist ein 16-jähriges Mädchen nach einem Vorfall in der U-Bahn der Hauptstadt Teheran ins Koma gefallen. Nach Angaben der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw vom Dienstag wurde die Kurdin Armita Garawand am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit weiblichen Angehörigen der Sittenpolizei schwer verletzt und liegt derzeit unter verschärften Sicherheitsbedingungen im Spital. Zuletzt erhöhte Teheran den Druck auf Frauen, die strengen Bekleidungsvorschriften zu befolgen.

Britische Innenministerin wettert gegen Migranten

Manchester - Die britische Innenministerin Suella Braverman hat sich erneut in drastischen Worten gegen Zuwanderung ausgesprochen. "Der Wind des Wandels, der meine Eltern im 20. Jahrhundert quer über den Globus getragen hat, war nur eine Böe im Vergleich zu dem Hurrikan, der auf uns zukommt", sagte Braverman am Dienstag. Bereits vor einem Jahr hatte die Hardlinerin, selbst ein Kind von Einwanderern, die Ankunft irregulärer Migranten eine "Invasion" genannt.

Nach Internet-Post: Richter verbietet Trump Verunglimpfungen

Washington - Nach einer weiteren verbalen Entgleisung des Ex-US-Präsidenten Donald Trump in seinem New Yorker Betrugsprozess hat das Gericht Konsequenzen gezogen. Richter Arthur Engoron erließ am Dienstag eine Verfügung für alle Prozessbeteiligten, persönliche Angriffe auf Gerichtspersonal zu unterlassen, wie US-Medien berichteten. Trump hatte zuvor eine Mitarbeiterin Engorons in einem Beitrag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social Parteilichkeit vorgeworfen.

