Israel im "Kriegsmodus" gegenüber Hamas im Gazastreifen

Tel Aviv - Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag erklärt, sich im "Kriegsmodus" zu befinden. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Mindestens eine Frau und ein Lokalpolitiker sollen getötet worden sein.

Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel

Brüssel/Wien - EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

"Milde Rezession" - Kocher gegen "riesiges Konjunkturpaket"

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich angesichts der heuer erwarteten "milden Rezession" - angelehnt an die Institute Wifo und IHS - im Ö1-"Morgenjournal" gegen ein "riesiges Konjunkturpaket" ausgesprochen. Denn dieses könne zu einer "Verstetigung der Inflation führen". Wenn es Maßnahmen gebe, so müssten diese sehr zielgerichtet sein. Gedanken könne man sich diesbezüglich beim Bausektor machen, wo die Konjunktur besonders schlecht sei.

SPÖ Vorarlberg wählt Leiter zum neuen Parteivorsitzenden

Bregenz - Die geschäftsführende Klubobfrau Manuela Auer hat am Samstag in Bregenz den außerordentlichen Parteitag der SPÖ Vorarlberg zur Wahl des neuen Parteivorsitzenden Mario Leiter eröffnet. Der 58-jährige Kommandant der Stadtpolizei Bludenz übernimmt die Funktion von Gabriele Sprickler-Falschlunger (67), die den Parteivorsitz schon zum zweiten Mal abgibt. Sie hatte es sich bei ihrer Wahl vor zwei Jahren zum Ziel gesetzt, einen guten und allseits akzeptierten Parteichef zu finden.

Festgenommene Bankomat-Sprenger sollen "Rammbock-Bande" sein

Markgrafneusiedl - Bei drei in Niederösterreich festgenommenen Niederländern, die in der Nacht auf Freitag in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) einen Bankomaten gesprengt haben dürften, soll es sich um eine gesuchte "Rammbock-Bande" handeln. Das berichtete der "Kurier" am Samstag, die Landespolizeidirektion verwies auf APA-Anfrage auf eine in der kommenden Woche geplante Pressekonferenz. Die Männer sollen mit Autos in zwei Juweliergeschäfte gekracht und eingebrochen sein.

Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht auf Samstag Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Dabei seien ein Wohngebäude sowie ein Getreidelager getroffen worden, berichteten ukrainische Medien am Morgen. Vier Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden verletzt. Russische Militärs hatten demnach Raketen vom Typ Oniks, die üblicherweise gegen Seeziele eingesetzt werden, von Abschussanlagen auf der besetzten Halbinsel Krim abgefeuert.

Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich

Wien - Am Samstag steht wieder der bundesweite Zivilschutz-Probealarm an. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich ausgestrahlt. Dies dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll außerdem die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut machen.

Raab will Qualifizierte mit mehr Service anlocken

Wien - Österreich braucht mehr qualifizierte Zuwanderung. Um diese auch zu lukrieren, hat sich Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) im "Musterland" Kanada umgesehen: "Kanada ist irgendwie ein Vorbild", meint die Ressortchefin am Ende ihrer dreitägigen Reise gegenüber Journalisten. Raab will Österreich nun dadurch attraktiver machen, dass schon vor der Einreise ein "Rundumpaket" geschnürt wird. Dafür erwägt sie die Einrichtung einer eigenen Stelle beim Integrationsfonds.

