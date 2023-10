Israel bombardiert Gazastreifen - Tote auf beiden Seiten

Tel Aviv/Gaza - Das Sicherheitskabinett in Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. Dies teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Nach den schwersten Angriffen der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas nahm Israel den Gazastreifen massiv unter Beschuss. Dort kamen laut palästinensischen Behörden mindestens 413 Menschen ums Leben. Die Zahl der Todesopfer in Israel lag dortigen Medienangaben zufolge bei mindestens 700.

Mehr als 2.500 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Kabul/Herat - Nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan sind laut einem Bericht inzwischen fast 2.500 Todesopfer zu beklagen. Mehr als 2.000 weitere Menschen seien in der Grenzprovinz Herat im Westen des Landes verletzt worden, berichtete der afghanische Sender Tolonews am Sonntagabend unter Berufung auf offizielle Statistiken. Es werde befürchtet, dass die Opferzahlen weiter steigen, hieß es weiter.

CSU und CDU in Bayern und Hessen weit vorne

München /Wiesbaden - Bei den Landtagswahlen in den deutschen Bundesländern Bayern und Hessen sind die Unionsparteien mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die SPD verbucht laut Hochrechnungen von ARD und ZDF vom Sonntagabend bei beiden Abstimmungen historisch schlechte Ergebnisse. Die Grünen verlieren leicht. Deutlich stärker als vor fünf Jahren ist dagegen die rechte AfD. Sowohl in Bayern als auch in Hessen sackt die FDP ab.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Zum Abschluss der Nobelpreisbekanntgaben werden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Wirtschaft gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm bekanntgeben, wem sie den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Preiskategorie.

Grünen-Verluste in Luxemburg - Dreierkoalition in Gefahr

Luxemburg - Nach der Parlamentswahl in Luxemburg könnte es nach Teilergebnissen zu einem Regierungswechsel kommen. Bleibt es bei den demnach herben Verlusten bei den mitregierenden Grünen, würde es für eine Neuauflage der Dreierkoalition mit Liberalen und Sozialdemokraten nicht mehr reichen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahllokale käme das Bündnis noch auf 28 Mandate - für eine Fortsetzung der Koalition wären aber 31 Mandate notwendig.

Salvini besucht den Brenner

Brenner - Der besonders in den vergangenen Monaten schwelende Streit zwischen Italien bzw. Tirol und Österreich wegen der Anti-Transitmaßnahmen des Bundeslandes erfährt am Montag ein neues Kapitel. Der auf Wahlkampftour in Südtirol und dem Trentino befindliche italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) macht am frühen Nachmittag einen kurzen Abstecher auf den Brenner und wird dort wohl einmal mehr gegen die Maßnahmen mobil machen.

Metaller-KV - Arbeitnehmer erwarten Angebot der Industrie

Wien - Montag Mittag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie in die zweite Runde, die Gewerkschaften erwarten ein Angebot der Arbeitgeber. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie Verbesserungen bei Freizeit und Lehrlingen. Überschattet wird die KV-Runde von der Rezessionswarnung der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS.

