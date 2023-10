Zwei weitere Österreicher nach Hamas-Angriff tot

Wien - Zwei weitere österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger sind nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel tot. Sie seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel", teilte das Außenministerium am Donnerstagabend der APA mit. "Unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und Freunden", so das Außenministerium weiter. Bei den zwei Toten handle es sich nicht um die zwei nach wie vor Vermissten.

Israels Parlament billigt Notstandsregierung

Jerusalem - Israels Parlament hat die Bildung einer Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz gebilligt. Das berichteten israelische Medien am Donnerstagabend. Zuvor hatte Netanyahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten. Neben Gantz sollen demnach vier weitere Mitglieder der Opposition in die Regierung eintreten.

Zwei AUA-Flüge mit aus Israel evakuierten Personen gelandet

Tel Aviv/Wien - Mit leichter Verspätung ist am Donnerstagnachmittag eine erste AUA-Maschine mit 176 aus Israel evakuierten Personen am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Die Passagiere zeigten sich erleichtert, nach dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel wieder sicheren Boden unter ihren Füßen zu haben. Eine in Ashkelon - eine Stadt im Südbezirk Israels - verheiratete Mutter hatte sich mit ihren beiden Kindern zu in Österreich lebenden Angehörigen ausfliegen lassen.

US-Außenminister Blinken zu Besuch in Israel

Brüssel/Jerusalem - Nach dem überraschenden Hamas-Terrorangriff hat US-Außenminister Antony Blinken Israel volle Unterstützung im Kampf gegen die Palästinenserorganisation zugesagt. "Wir werden immer an Ihrer Seite stehen", sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Tel Aviv. Bei dem Angriff sind mindestens 25 US-Bürger getötet worden, berichtete Blinken.

Karner stellt sich nach Palästinenser-Demo hinter Polizei

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat den zurückhaltenden Einsatz der Wiener Polizei bei einer eigentlich untersagten Pro-Palästina-Demonstration Mittwochabend verteidigt. In einer Pressekonferenz verwies er darauf, dass unweit am Ballhausplatz eine "eindrucksvolle Solidaritätskundgebung" für Israel stattfand und es gegolten habe, bei dieser einen sicheren und friedlichen Ablauf zu gewährleisten. Es gab mehr als 300 Anzeigen. Für Samstag ist eine weitere Demo geplant.

Selenskyj: "Halten unsere Stellung" in Awdijiwka

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte halten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihre Stellung in der Stadt Awdijiwka im Osten des Landes. "Awdijiwka. Wir halten unsere Stellung", erklärte Selenskyj am Donnerstag auf X. "Es ist der ukrainische Mut und die Einheit der Ukrainer, die entscheiden werden, wie dieser Krieg ausgeht." Die ukrainischen Soldaten hätten "mehr als zehn feindliche Angriffe in der Gegend Awdijiwka" abgewehrt, sagte ein Militärsprecher.

