JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Blick ins Portfolio
|
08.09.2025 03:10:13
NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizer Großbank UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com,Simon Zenger / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
|
05.09.25
|Börse New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.09.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
04.09.25
|JPMorgan to enter German retail bank market in European expansion (Financial Times)
|
04.09.25
|JPMorgan to enter German retail bank market in European expansion (Financial Times)
|
03.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.08.25
|JPMorgan Chase poaches record number of senior bankers (Financial Times)