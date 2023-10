Israel: Mutmaßlich Verantwortlicher des Hamas-Massakers tot

Gaza/Tel Aviv - Israels Militär hat bei Angriffen auf Einsatzzentralen der islamistischen Hamas im Gazastreifen einen der mutmaßlich Verantwortlichen des Massakers an israelischen Zivilisten getötet. Merad Abu Merad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers verantwortlich gewesen, teilte das israelische Militär Samstag früh mit. Unterdessen flohen Zehntausende Palästinenser vom Norden in den Süden Gazas.

Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück ist tot

New York - Trauer um die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück: Die US-Lyrikerin starb im Alter von 80 Jahren, wie der Chef des Verlags Farrar, Straus and Giroux, Jonathan Galassi, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in New York sagte. Die Todesursache sei Krebs gewesen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Richard Deming, einen Kollegen von Glück an der Englisch-Fakultät der Elite-Universität Yale.

Zwei Tote in Wohnhaus in Wien entdeckt

Wien - In einem Wohnhaus in Wien-Hietzing sind Freitagabend zwei Tote entdeckt worden. Ein Angehöriger habe einen 73-Jährigen und dessen Tochter (51) leblos aufgefunden, berichtete die Polizei am Samstag. "Beide wiesen Schussverletzungen auf", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 73-Jährige seine Tochter im Streit mit der Faustfeuerwaffe tödlich verletzte."

Rekordsicherstellung von Falschgeld in OÖ

Linz - Die oberösterreichische Polizei hat einen groß angelegten Handel mit Falschgeld im Internet aufgedeckt. Bei einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurden gefälschte Banknoten im Wert von rund 366.000 Euro sichergestellt. Ihm konnte nachgewiesen werden, insgesamt mehr als 600.000 Euro Falschgeld an- und verkauft zu haben. Es sei die bisher größte Falschgeldsicherstellung in Österreich, teilte die Polizei am Samstag mit.

Mitte-rechts-Opposition in Neuseeland vor Wahlsieg

Wellington - Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein überraschend deutlicher Sieg des oppositionellen Mitte-rechts-Bündnisses ab. Die von Christopher Luxon geführte Nationalpartei und ihr Bündnispartner ACT errangen bei dem Urnengang am Samstag nach ersten Hochrechnungen 65 der 120 Sitze im neuseeländischen Parlament. Die derzeit regierende Labour-Partei dürfte demnach mit nur 32 Sitzen ihre schlimmste Wahlniederlage überhaupt erleiden.

Waldbrand im obersteirischen Ennstal

Haus im Ennstal - Seit den Morgenstunden sind die Einsatzkräfte auf der obersteirischen Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal wieder bei einem Waldbrand im Einsatz. Seit Freitag lodern Flammen in einem nur fußläufig erreichbaren Bereich. Da es bis zum Abend nicht gelungen war, das Feuer zu löschen, wurde der Einsatz Samstagfrüh wieder aufgenommen, hieß es seitens der Feuerwehrkräfte. Über Nacht hat sich der Brand auf einen Fläche von etwa einen Hektar ausgebreitet.

Diebe stahlen rund fünf Tonnen Isabella-Trauben

Loipersdorf - Um die fünf Tonnen Isabella-Weintrauben sind im oststeirischen Bad Loipersdorf direkt aus dem Weingarten gestohlen worden. Die Landespolizeidirektion Steiermark betätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Der bestohlene Landwirt spricht von einem Schaden von etwa 7.500 Euro. Bereits im September hatte es einen ähnlichen Fall in Wien-Döbling gegeben: Da wurden gut zwei Tonnen gestohlen.

