--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0210 vom 14.10.2023 - Nachrichtenüberblick - muss es die erste Teilmeldung zur angekündigten Bodenoffensive der israelischen Armee hinzugefügt werden. ---------------------------------------------------------------------

Israelische Armee kündigt Bodenoffensive an

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat eine Bodenoffensive gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. Man bereite sich auf einen "integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land" auf die islamistische Gruppe vor, teilte die Armee am Samstagabend in Tel Aviv mit. Die Vorbereitungen stünden vor dem Abschluss. Dazu zähle die Einberufung von Hunderttausenden Reservisten sowie deren Ausrüstung.

Budget wieder Maastricht-konform

Wien - Die Budgetrede naht, folgerichtig sind die Verhandlungen zum Haushalt 2024 de facto abgeschlossen. Auch wenn das Finanzministerium die Zahlen eigentlich bis Mittwoch geheim halten sollte, waren sie am Freitag via "Krone" und "Presse" durchgesickert. Am Samstag bestätigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) dann Ausgaben von 123 Mrd. Euro. Damit soll das Defizit bei 2,7 Prozent des BIP liegen - deutlich schlechter als noch im Frühling erwartet, aber Maastricht-konform.

AUA-Betriebsversammlung führte zu 92 Flugausfällen

Wien/Schwechat - Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals der Austrian Airlines (AUA) ist am Samstag zu Mittag nach mehr als drei Stunden zu Ende gegangen. Die Fluglinie hatte im Vorfeld 92 Flüge abgesagt und die 8.000 betroffenen Passagiere auf andere Flieger des Lufthansa-Konzerns umgebucht. Eine Sprecherin ging am Samstag gegenüber der APA davon aus, dass keine weiteren Flüge betroffen sein werden und sich der Flugbetrieb normalisieren werde.

Indien will Olympische Sommerspiele 2036 veranstalten

Mumbai (Bombay) - Indien wird sich für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewerben. Das kündigte Indiens Premierminister Narendra Modi am Samstag an. "Indien ist begeistert von der Idee, Olympische Sommerspiele durchzuführen. Wir werden keine Mühen scheuen, sie zu organisieren", sagte Modi am Rande der 141. Session des IOC-Exekutivkomitees in Mumbai. Wegen des immensen Marktpotenzials dürfte Indiens Kandidatur gute Chancen auf den Zuschlag haben.

Keine Vorfälle auf Pro-Palästina-Demo in Wien

Wien - Eine pro-palästinensische Kundgebung in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag friedlich über die Bühne gegangen. "Wir stehen heute nicht hier, um zu jubeln, sondern um zu trauern", betonte Veranstalter Sami Ayad von der Palästinensischen Gemeinde Österreichs in seiner Eröffnungsrede. Rund 300 Menschen waren gekommen, um mit Parolen wie "Lasst Gaza leben, lasst Gaza frei" oder "Israel Terrorist" ihre Solidarität mit Palästina aber auch Wut gegenüber Israel auszudrücken.

Mitgliederversammlung der Wiener NEOS

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag zu einer Mitgliederversammlung geladen. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger und der Wiener Landessprecher, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, skizzierten in der Ankerbrotfabrik die künftigen Pläne - etwa für die Regierungsarbeit in Wien. Der Terror in Nahost stand aber ebenfalls im Fokus. Harsche Kritik gab es an den Kundgebungen in der Bundeshauptstadt.

Pariser Louvre und Schloss Versailles wegen Drohung geräumt

Paris - Nach dem Louvre hat auch das Schloss von Versailles am Samstag wegen Drohungen geräumt werden müssen. Wie der Fernsehsender "BFMTV" berichtete, habe die Evakuierung des Schlosses und seines Parks am Nachmittag begonnen. Das Schloss in der gleichnamigen Stadt in der Nähe von Paris ist das meist besuchte Schloss Frankreichs. Aufgrund einer schriftlichen Drohung hatte der Pariser Louvre bereits Stunden zuvor geschlossen.

