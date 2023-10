Israelische Armee kündigt Bodenoffensive an

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat eine Bodenoffensive gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. Man bereite sich auf einen "integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land" auf die islamistische Gruppe vor, teilte die Armee am Samstagabend in Tel Aviv mit. Die Vorbereitungen, zu denen auch die Einberufung von Hunderttausenden Reservisten zählen, stünden vor dem Abschluss. Ein Armeesprecher sagte, dass die Operation "viel Zeit brauchen" werde.

Virtueller EU-Gipfel zum Nahost-Konflikt am Dienstag

Brüssel - Die Europäische Union wird am Dienstag in einem Spitzentreffen über ihr weiteres Vorgehen angesichts der jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten beraten. Er habe eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs angesetzt, bei der eine "gemeinsame Position und eine klare einheitliche Vorgangsweise" der Europäischen Union festgelegt werden soll, teilte EU-Gipfelpräsident Charles Michel am Samstagabend auf X (vormals Twitter) mit.

Über 30 Österreicher und Angehörige im Süden Gazas

Wien - Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden israelischen Bodenoffensive befinden sich noch mehr als 30 Österreicherinnen und Österreicher samt Angehörigen im Gazastreifen. Dies teilte das Außenministerium der APA am Samstagabend auf Anfrage mit. "Sie befinden sich aktuell im Süden Gazas", hieß es mit Blick auf die von der israelischen Armee angeordnete Evakuierung des nördlichen Gazastreifens. Man bemühe sich, allen Ausreisewilligen eine Ausreise nach Ägypten zu ermöglichen.

Friedliche Pro-Palästina-Demo in Wien - Festnahme in Graz

Wien - Eine pro-palästinensische Kundgebung in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag friedlich über die Bühne gegangen. "Wir stehen heute nicht hier, um zu jubeln, sondern um zu trauern", betonte Sami Ayad von der Palästinensischen Gemeinde Österreichs. Rund 300 Menschen skandierten Parolen wie "Lasst Gaza leben, lasst Gaza frei" oder "Israel Terrorist". 30 Personen versammelten sich trotz Verbots in Graz. Nach einer Attacke auf einen Polizisten wurde ein junger Mann festgenommen.

Budget wieder Maastricht-konform

Wien - Die Budgetrede naht, folgerichtig sind die Verhandlungen zum Haushalt 2024 de facto abgeschlossen. Auch wenn das Finanzministerium die Zahlen eigentlich bis Mittwoch geheim halten sollte, waren sie am Freitag via "Krone" und "Presse" durchgesickert. Am Samstag bestätigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) dann Ausgaben von 123 Mrd. Euro. Damit soll das Defizit bei 2,7 Prozent des BIP liegen - deutlich schlechter als noch im Frühling erwartet, aber Maastricht-konform.

AUA-Betriebsversammlung führte zu 92 Flugausfällen

Wien/Schwechat - Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals der Austrian Airlines (AUA) ist am Samstag zu Mittag nach mehr als drei Stunden zu Ende gegangen. Die Fluglinie hatte im Vorfeld 92 Flüge abgesagt und die 8.000 betroffenen Passagiere auf andere Flieger des Lufthansa-Konzerns umgebucht. Eine Sprecherin ging am Samstag gegenüber der APA davon aus, dass keine weiteren Flüge betroffen sein werden und sich der Flugbetrieb normalisieren werde.

Polen wählen neues Parlament

Warschau - In Polen sind am Sonntag gut 29 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Laut Umfragen dürfte die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zwar stärkste Kraft bleiben, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die ultrarechte Konfederacja angewiesen. Zur absoluten Mehrheit werden 231 der 460 Abgeordnetenmandate benötigt.

