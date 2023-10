USA befürchten Eskalation und direktes Eingreifen des Iran

Tel Aviv - Die USA befürchten nach Angaben des Weißen Hauses eine Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas sowie ein direktes Eingreifen des Iran. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sprach im US-Sender CBS am Sonntag über eine mögliche neue Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon und fügte hinzu: "Wir können nicht ausschließen, dass Iran sich auf irgendeine Weise direkt einmischen wird."

Israels Außenminister: Brauchen Zeit für Sieg über die Hamas

Tel Aviv/Gaza - Im Kampf gegen die islamistische Hamas braucht Israel nach Angaben von Außenminister Eli Cohen "Zeit, um zu siegen". Cohen sagte am Sonntag in der israelischen Küstenstadt Ashkelon: "Unser Sieg wird sicherstellen, dass der islamistische, radikale Terror nicht nach Paris, London und New York kommt." Ashkelon wird seit mehr als einer Woche immer wieder von der Hamas aus dem Gazastreifen mit Raketen angegriffen.

Israel: Wieder Wasserversorgung im Süden Gazas

Gaza - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und US-Präsident Joe Biden haben vereinbart, die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederherzustellen. Dies werde dazu beitragen, dass die Zivilbevölkerung wie von der Armee gewünscht den Norden der Küstenenklave räumt und sich in den Süden bewegt, schrieb der israelische Energieminister Israel Katz am Sonntag auf X (vormals Twitter). Ägypten kündigte indes eine Grenzöffnung zur Evakuierung von Ausländern an.

Polnische Rechts-Regierung abgewählt - Oppositionsmehrheit

Warschau - Bei der Parlamentswahl in Polen hat sich am Sonntag ein Sieg der Opposition abgezeichnet. Die Bürgerkoalition (KO) von Ex-Regierungschef Donald Tusk und zwei kleinere Oppositionsparteien lagen zusammen vor dem rechten Lager um die regierende PiS, wie aus einer Nachwahlbefragung am Sonntagabend hervorging. Tusk erklärte sich umgehend zum Wahlsieger. "Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich, Zweiter zu sein", sagte der frühere EU-Ratspräsident in einer ersten Reaktion.

Treffen von Westbalkan- und EU-Regierungschefs in Tirana

Wien/Tirana/Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs des Berliner Prozesses treffen am Montag zu ihrem jährlichen Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana zusammen. Der Berliner Prozess wurde 2014 ins Leben gerufen, um die regionale Zusammenarbeit der sechs Westbalkan-Staaten, welche eine EU-Mitgliedschaft anstreben, zu fördern. Österreich ist durch Außenminister Alexander Schallenberg vertreten, der statt Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) anreist.

Trotz Regen kein "Brand aus" bei obersteirischem Waldbrand

Haus im Ennstal - Trotz des regnerischen Wetters sind beim Waldbrand auf der obersteirischen Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal immer noch Glutnester ausgemacht worden. Ein Erkundungsflug war Sonntagmittag möglich, nachdem am Vormittag durch den Regen kein Hubschrauber hatte starten können. Man versuche nun, die Glutnester durch Kräfte am Boden zu bekämpfen, teilte die Feuerwehr Schladming in einer Aussendung mit. Der am Nachmittag aufkommende Nebel behindere aber die Löscharbeiten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red