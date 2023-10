Ausschreitungen bei Nahost-Protesten in Deutschland

Berlin/Frankfurt am Main - Die Polizei in Deutschland ist am Mittwoch erneut gegen nicht erlaubte Versammlungen zum Nahost-Konflikt vorgegangen. Im Berliner Stadtteil Neukölln hätten sich "Menschengruppen in aufgeheizter Stimmung" versammelt, erklärte die Polizei am Abend im Onlinedienst X (Twitter). Aus der Menge seien Feuerwerk, Steine und Flaschen auf die Beamten geworfen worden, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Auch in Frankfurt am Main ging die Polizei gegen eine verbotene Versammlung vor.

Vermisster österreichisch-israelischer Staatsbürger tot

Wien - Ein weiterer vermisster österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger ist tot. Das teilte das Außenministerium am Mittwoch der APA mit. Der Mann galt seit der Vorwoche, als die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angriff und ein beispielloses Massaker anrichtete, als vermisst. Damit ist noch der Verbleib eines weiteren, seit dem Hamas-Angriff vermissten Österreichers ungeklärt.

Budget-Debatte im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat diskutiert am Donnerstag in einer Ersten Lesung den tags zuvor von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der Budgetrede vorgestellten Entwurf für den Bundeshaushalt, ehe dieser zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss wandert. Beschlossen werden soll am Donnerstag unter anderem eine Möglichkeit zur Aberkennung von Ehrenzeichen.

Viennale startet mit "Magyar�zat mindenre" in 61. Ausgabe

Wien - Die Viennale startet am Donnerstagabend in ihre 61. Ausgabe. Der Startschuss für Österreichs größtes Filmfestival fällt im Wiener Gartenbaukino, wo der politische Film "Magyar�zat mindenre" des ungarischen Regisseurs G�bor Reisz zu sehen sein wird. Als Abschlussfilm wählte Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi das tragikomische Kammerspiel "Yannick" von Quentin Dupieux aus. Der Streifen ist am 31. Oktober im Anschluss an die Abschlussgala samt Preisverleihung zu sehen.

Lebenslang wegen tödlicher Schüsse auf Ex-Schwager in OÖ

Steyr - Ein 38-Jähriger ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Mordes nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen votierten einstimmig für schuldig im Sinne der Anklage. Der Mann soll Anfang März seinen Ex-Schwager in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) mit zwei Schüssen aus einer legal besessenen Pistole getötet haben. Der Angeklagte hatte "die Verantwortung für den Mord" übernommen.

Kinderschutzpaket im Nationalrat beschlossen

Wien - Im Nationalrat ist am Mittwoch ein Teil des Kinderschutzpakets einstimmig beschlossen worden. Neben der Neubezeichnung des Tatbestands in "bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial" (statt "pornografische Darstellungen Minderjähriger") umfassen die Änderungen im Strafgesetzbuch eine Erhöhung der Strafrahmen. Bei Herstellung und Verbreitung von einschlägigem Material droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Zudem wurde das Tätigkeitsverbot ausgeweitet.

Mann attackierte in OÖ Internet-Bekanntschaft mit Messer

Regau - Ein 26-Jähriger soll Dienstagabend in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine 34-Jährige, die er nur aus dem Netz kannte, in ihrer Wohnung aufgesucht und mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Als er die Frau später zu seinem Auto bringen wollte, wurde er von einem Passanten gestört und flüchtete. Tags darauf wurde er im Zuge einer Großfahndung gefasst. Zuvor hatte er sich im Innviertel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und war gegen einen Strommasten gerast.

67-Jähriger starb bei Wohnungsbrand im Bezirk Baden

Enzesfeld-Lindabrunn - Bei einem Wohnungsbrand in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Neben einem E-Heizkörper im Wohnzimmer gelagerter Unrat hatte den Ermittlungen zufolge Feuer gefangen, teilte der Sprecher am frühen Abend mit.

