Grenzübergang zum Gazastreifen wird am Freitag geöffnet

Kairo/Genf - Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird nach Berichten des ägyptischen Fernsehens am Freitag für Hilfslieferungen für das abgeriegelte Palästinensergebiet geöffnet. Das berichtete der staatsnahe TV-Sender Al Kahera News am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Der Rafah-Grenzübergang ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen. Ägypten hatte zuvor einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen angekündigt.

Regierung beruft wegen Nahost-Konflikt Krisenkabinett ein

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben wegen der aktuellen Lage in Nahost für den Freitag (8.00 Uhr) das Krisenkabinett der Bundesregierung einberufen. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA bekannt. Themen sind die aktuelle Lage, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - auch die Sicherheitslage in Österreich.

Israels Verteidigungsminister deutet Bodenoffensive an

Tel Aviv - Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat eine bevorstehende Bodeninvasion im Gazastreifen angedeutet. Galant teilte den an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogenen Bodentruppen laut einer Erklärung seines Büros mit, dass sie den palästinensischen Küstenstreifen bald "von innen" sehen würden. "Ihr seht Gaza jetzt aus der Ferne, bald werdet ihr es von innen sehen. Der Befehl wird kommen", sagte er laut der Erklärung.

Kanada zieht mehr als 40 Diplomaten aus Indien ab

Ottawa/Neu-Delhi - Kanada hat im Streit um die Ermordung eines Sikh-Separatistenführers 41 Diplomaten aus Indien abgezogen. Das teilte Außenministerin Melanie Joly am Donnerstag mit. Joly sagte auf einer Pressekonferenz, Indien habe gedroht, den Diplomaten bis Freitag den offiziellen Status zu entziehen.

Bundesheer-Hubschrauber in Oberösterreich ausgebrannt

Wien - Am Donnerstagabend ist in Oberösterreich ein Bundesheer-Hubschrauber im Zuge einer Zwischenlandung verunglückt und ausgebrannt. Die Besatzung konnte die Maschine noch rechtzeitig verlassen, hieß es seitens der Verteidigungsministeriums. Laut Polizei erlitt eine Person schwere Verletzungen, fünf weitere Personen wurden demnach leicht verletzt.

Fahndung nach mutmaßlicher Kindesentführung

Ohlsdorf - Die oberösterreichische Polizei hat wegen einer mutmaßlichen Kindesentführung in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am späten Donnerstagnachmittag eine Großfahndung eingeleitet. Eine 13-Jährige will beobachtet haben, wie ein rund zwölfjähriges Mädchen in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde, bestätigte die Polizei oberösterreichische Medienberichte.

Kurz wird am Freitag vor Gericht erstmals befragt

Wien - Der Prozess gegen Sebastian Kurz wird am Freitag fortgesetzt. Erst dann wird der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef selbst zu Wort kommen. Kurz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Mit ihm beschuldigt ist wegen des gleichen Delikts sein ehemaliger Kabinettchef und Vertrauter Bernhard Bonelli.

Regenrekord verursacht Chaos in Madrid

Madrid - Ein Regenrekord seit Beginn der Erfassungen vor mehr als hundert Jahren hat am Donnerstag in Madrid Chaos verursacht. Allein zwischen neun und 18 Uhr sei in der spanischen Hauptstadt eine Regenmenge von gut 90 Litern pro Quadratmeter registriert worden, teilte der nationale Wetterdienst Aemet am Abend mit. Es wurde erwartet, dass diese Zahl bis Mitternacht noch ansteigen würde. Aber bereits vor Ende des Tages sei der alte Rekord vom 21. September 1972 (87 Liter) übertroffen.

