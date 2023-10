Heftiger Sturm in Tirol, Mann wurde von Baum erschlagen

Wien - Der stürmische Südföhn in Tirol mit Windspitzen von bis zu 200 km/h am Patscherkofel hat am Freitag ein Todesopfer gefordert. Ein 86-Jähriger wurde auf einer Forststraße in Landeck von einem umfallenden Baum erschlagen, bestätigte die Polizei der APA mehrere Medienberichte. Der Mann war aus dem Auto gestiegen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. In dem Moment stürzten plötzlich zwei weitere Bäume um, einer davon traf den 86-Jährigen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Grenzöffnung für Gaza-Hilfen lässt noch auf sich warten

Kairo/Washington - Die humanitären Hilfsgüter für mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen stecken weiter in Ägypten fest. Grund seien die Auflagen, die an die Öffnung des Grenzpostens und die Weiterleitung zu den Bedürftigen gestellt wurden, sagte UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Freitag direkt vor dem Grenzübergang Rafah auf ägyptischer Seite. "Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lastwagen so schnell wie möglich in Bewegung gesetzt werden, und so viele wie möglich", sagte er.

Israelische Stadt an der Grenze zum Libanon wird evakuiert

Tel Aviv - Nach tagelangen Spannungen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona bekanntgegeben. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. An der israelisch-libanesischen Grenze kam es indes am Freitag erneut zu Gefechten.

Empörung über Thunberg-Solidaritätsaufruf mit Palästinensern

Stockholm - Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag statt zu einem Streik fürs Klima zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. In den Online-Netzwerken X und Instagram schrieb Thunberg am Freitag: "Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern."

Israel bestätigt Freilassung von zwei US-Geiseln

Tel Aviv - Israel bestätigt dem Sendern Channel 13 und Kan zufolge die Freilassung von zwei Geiseln durch die Hamas. Die Islamisten hatten zuvor bekanntgegeben, eine Mutter und ihre Tochter seien aus humanitären Gründen freigelassen worden. Es handle sich um Staatsbürgerinnen der USA, sagte ein Hamas-Sprecher. Der Schritt gehe auf eine Vermittlung von Katar zurück. Unklar ist, wo sich die Amerikanerinnen nun aufhalten.

Biden beantragt im Kongress 100 Mrd. für Ukraine und Israel

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Joe Biden hat beim US-Kongress ein 105 Milliarden US-Dollar (gut 94 Milliarden Euro) schweres Hilfspaket mit Unterstützung für die Ukraine und Israel sowie für den Grenzschutz beantragt. Allein für die von Russland angegriffene Ukraine erbittet der Demokrat mehr als 61 Milliarden US-Dollar, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Biden hatte bereits Donnerstagabend angekündigt, ein entsprechendes Hilfspaket beantragen zu wollen - aber keine Details genannt.

Jordan verliert Vorsitzwahl im US-Repräsentantenhaus erneut

Washington - Der Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses auch im dritten Anlauf gescheitert. Aufgrund von Gegenstimmen aus seiner eigenen Fraktion kam der Vertraute des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Abstimmung am Freitag erneut nicht auf die nötige Mehrheit. Der 59-Jährige hatte diese Woche bereits in zwei vorherigen Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl an Stimmen in der Parlamentskammer erreicht.

FPÖ beantragt Nationalrats-Sondersitzung zu Neutralität

Wien - Die Parlamentarier werden mit ein wenig Verzögerung in die Herbstferien starten müssen. Denn die FPÖ hat eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt, bei der der "Dringliche Antrag" der Freiheitlichen zu Neutralität und Souveränität am 25. Oktober erst ab 16 Uhr behandelt wird. Das teilte die Parlamentskorrespondenz Freitagnachmittag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red