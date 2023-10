47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

Wolfsberg im Schwarzautal - In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, sagte ein Polizist der APA. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Erste Hilfslieferungen im Gazastreifen eingetroffen

Kairo/Rafah - Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind erste Hilfslieferungen aus Ägypten im Gazastreifen angekommen. 20 Lastwagen des Ägyptischen Roten Halbmonds passierten am Samstag den Grenzübergang in Rafah. Sicherheitskreise und Vertreter des Ägyptischen Roten Halbmonds bestätigten den Beginn der Hilfslieferungen.

Israels Armee greift weiter im Gazastreifen an

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten Küstenenklave an, wie das israelische Militär in der Früh auf Telegram bekannt gab. Palästinensische Medien berichteten von Toten und Verletzten bei Luftangriffen im Norden des Gazastreifens in der Nacht und Samstagfrüh.

Nehammer traf Chef der islamischen Glaubensgemeinschaft

Wien - Anlässlich pro-palästinensischer Demonstrationen auch in Österreich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Freitagabend den Vorsitzenden der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) Ümit Vural zu einem Austausch getroffen. In einer Aussendung des Kanzleramts hieß es dazu, man sei sich einig, dass Terror Religionen missbrauche und demokratische Gesellschaften spalten und zerstören wolle. Dagegen gelte es entschieden Kampf zu führen.

Bundesheer bewacht jüdische Einrichtungen rund um die Uhr

Wien - Das Bundesheer unterstützt die Polizei seit Freitag verstärkt bei der Bewachung jüdischer Einrichtungen und sonstiger schutzwürdiger Objekte. Das zusätzliche Personal wird vorrangig durch die Militärpolizei gestellt. Der Einsatz soll bis Ende November dauern, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Überflutungen durch Hochwasser an der Ostsee

Kiel/Eckernförde - Eine schwere Sturmflut hat an der deutschen Ostseeküste vor allem in Schleswig-Holstein für große Schäden gesorgt. Die Küste Mecklenburg-Vorpommerns kam mit niedrigeren Wasserständen glimpflicher davon. In Flensburg war der Wasserstand gegen Mitternacht auf mehr als 2,2 Meter über dem Normalwert gestiegen. Teile des Hafengebiets waren überflutet. Samstagfrüh sanken die Wasserstände mit dem Abflauen des Sturms überall deutlich.

EU und USA versichern Israel und Ukraine Beistand

Washington - Die EU und die USA haben bei einem Gipfeltreffen ihre Geschlossenheit beim Beistand für Israel und die Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus. In einer Abschlusserklärung äußerten die Teilnehmer Sorge angesichts der "sich verschlimmernden humanitären Krise im Gazastreifen".

