Frau in Strasshof an der Nordbahn erschossen

Strasshof - In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag zur APA. Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Details zum Alter der beiden und in welcher Beziehung Opfer und Täter standen, waren noch nicht bekannt.

Abbas bei Gipfel in Kairo: "Wir werden niemals gehen"

Kairo - Bei der von Ägypten kurzfristig einberufenen Nahost-Konferenz haben arabische Länder die israelische Bombardierung des Gazastreifens scharf verurteilt. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas erklärte, die Palästinenser ließen sich nicht aus ihrem Land vertreiben. Der jordanische König Abdullah II. sprach am Samstag von einem weltweiten Schweigen zu den israelischen Angriffen und forderte einen ausgewogeneren Ansatz im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

Erste Hilfslieferungen im Gazastreifen eingetroffen

Kairo/Rafah - Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind erste Hilfslieferungen aus Ägypten im Gazastreifen angekommen. 20 Lastwagen des Ägyptischen Roten Halbmonds passierten am Samstag den Grenzübergang in Rafah. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums um mehr als 200 Opfer auf 4385.

47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

Wolfsberg im Schwarzautal - In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, sagte ein Polizist der APA. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Brunner will für längeres Arbeiten Anreize schaffen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist zuversichtlich, dass die Regierung noch in dieser Legislaturperiode Anreize zum längeren Arbeiten setzen kann. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" meinte er, man könnte beispielsweise bei den Pensionsversicherungsbeiträgen und steuerlich etwas machen. Eine Anhebung des Antrittsalters hielte er für "zu kurz gegriffen".

Bau von Ebenseer Pumpspeicherkraftwerk symbolisch begonnen

Ebensee/Linz - Mit dem symbolischen Spatenstich für das seit 2010 geplante Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat die oberösterreichische Energie AG (EAG) am Samstag mit der Umsetzung ihrer bisher größten Einzelinvestition begonnen. Das Kavernenkraftwerk am Fuße des Sonnsteins soll über rund 170 Megawatt Leistung verfügen, zehn Volllaststunden Strom erzeugen und 2027 in den Probebetrieb gehen. Im Jahr darauf soll dann das Kraftwerk ans Netz gehen.

Rechnungshof kritisiert Inserate unter Kurz

Wien - Der Rechnungshof übt Kritik an der Inseratenpolitik der Regierung, wobei sich diese hauptsächlich auf die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) bezieht. Laut einem Rohbericht, aus dem das "profil" zitiert, wird etwa der Sinn von Zuweisungen an parteinahe Medien hinterfragt. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Regierung Schaltagenturen beauftragte, deren Vorschläge aber "ohne weitere Begründung" korrigierte.

Tote und Verletzte bei Luftangriffen auf Südukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen auf den Süden der Ukraine hat es ukrainischen Behörden zufolge innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Ein Mensch wurde bei der Bombardierung eines Wohnviertels in Krywyj Rih getötet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

