Israel verstärkt Luftangriffe auf den Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Vor dem Hintergrund einer angekündigten Bodenoffensive hat Israel in der Nacht auf Sonntag den Gazastreifen massiv bombardiert. Die in dem Palästinensergebiet herrschende radikalislamische Hamas meldete nach den Angriffen mindestens 80 Tote. Angesichts der gefährlichen Lage in der Region kündigten die USA eine Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Nahen Osten an. Ein israelischer Soldat wurde indes nach Angaben der Armee während eines Einsatzes im Gazastreifen getötet.

Tausende demonstrieren für Israel in Berlin

Berlin - Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin auf einer Großkundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Mit eindringlichen Worten schilderten Angehörige von Geiseln der Hamas ihren Schmerz und forderten die Befreiung der Verschleppten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zum Schutz des jüdischen Lebens in ganz Deutschland auf. In London, Paris und Brüssel fanden indes Pro-Palästina-Demonstrationen mit Tausenden Menschen statt.

EU-Außenminister beraten über Nahost-Krise und Ukraine

Brüssel - Die Außenminister der 27 EU-Staaten, darunter der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), wollen am Montag in Luxemburg über die Nahost-Krise und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Beim Thema Nahost geht es um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, eine regionale Eskalation des Konflikts zu verhindern. Mit Blick auf die Ukraine muss geklärt werden, wie sich die EU an Sicherheitszusagen des Westens beteiligen sollte.

Metaller-KV - Betriebsversammlungen nach holpriger 3. Runde

Wien/Österreich-weit - In der Metalltechnische Industrie starten am Montag Betriebsversammlungen, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen am vergangenen Freitag in der dritten Runde gescheitert sind. Holpriger hätten die Gespräche kaum verlaufen können: Zunächst sagten Arbeitgebervertreter die Verhandlung aufgrund anonymer Drohungen kurzfristig ab, dann wurden auch die danach wieder aufgenommenen Gespräche nach kurzer Zeit ergebnislos abgebrochen. Zu weit auseinander lagen die Positionen.

Dritter Tag im Kurz-Prozess mit Vertrautem Bonelli

Wien - Der Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) und anfänglich zwei Mitbeschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss bringt kommende Woche den dritten Verhandlungstag. Am Montag soll der einstige Kabinettschef des ehemaligen Bundeskanzlers, Bernhard Bonelli, zu Wort kommen. Ihm wird wie Kurz von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, er habe in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze falsch ausgesagt.

Rechtsruck bei Wahl in Schweiz: Rechtspopulisten gewinnen

Bern - Die Schweiz hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen deutlichen Rechtsruck erlebt. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte nach der Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern auf 29 Prozent kommen. Das wäre ein Plus von 3,4 Prozentpunkten und damit mehr als in Umfragen erwartet. Die SVP ist schon seit mehr als 20 Jahren die wählerstärkste Partei. Ein Debakel zeichnete sich für das grüne Lager ab.

Südtirol-Wahl: Beteiligung niedriger als im Jahr 2018

Bozen/Innsbruck - Die Südtiroler Landtagswahl am Sonntag ist mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung als beim letzten Urnengang vor fünf Jahren zu Ende gegangen. Bis zum Wahlschluss um 21.00 Uhr machten 71,5 Prozent der insgesamt 429.841 Wahlberechtigten ihr Kreuz bei einer der 16 antretenden Listen - und damit um 2,4 Prozent weniger als bei der Landtagswahl 2018. Dies ging aus den auf der Homepage des Landes veröffentlichten Zahlen hervor.

Zerstückelte Leiche in Wohnung in Deutschland gefunden

Greifswald - Der Hinweis klang absonderlich, erwies sich aber als grauenvolle Realität: Polizeibeamte im norddeutschen Greifswald haben am späten Samstagabend in einer Wohnung der Hansestadt eine zerstückelte Leiche gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich unmittelbar zuvor zwei Männer gemeldet und erklärt, sie seien gebeten worden, beim Abtransport eines Getöteten zu helfen. Die Leiche befinde sich in Einzelteile zerlegt in einer Wohnung. Es gebe Fotos.

