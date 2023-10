EU-Gipfel ruft zu "humanitären Korridoren und Pausen" auf

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschef rufen zu einem "raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang" in Gaza auf. In einer am Donnerstagabend beschlossenen Erklärung fordern sie unter anderem "humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse", wie eine Sprecherin des EU-Ratspräsidenten Charles Michel auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Zudem wird zum baldigen Abhalten einer internationalen Friedenskonferenz aufgerufen.

Begrenzter Vorstoß von Israels Armee in den Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen und auch Panzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz aber bereits wieder beendet. Kampfflugzeuge hätten im Verlaufe des vergangenen Tages mehr als 250 "Terrorziele" angegriffen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Zudem sei der stellvertretende Leiter des Hamas-Geheimdienstes, Shadi Barud, der für die Planung der Massaker in Israel mitverantwortlich gewesen sein soll, getötet worden.

Schütze tötet 18 Menschen im US-Staat Maine

Augusta (Maine) - Ein Schütze hat in einer kleinen Stadt im Nordosten der USA ein Blutbad mit zahlreichen Toten und Verletzten angerichtet. 18 Menschen seien bei der Schusswaffenattacke ums Leben gekommen, sagte die Gouverneurin des US-Staates Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston. 13 Menschen seien verletzt worden. Die Attacke ereignete sich in der 39.000-Einwohner-Stadt in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn. Gesucht wird ein 40 Jahre alter Mann.

Hochmair soll "Jedermann" spielen, Carsen Regie führen

Salzburg - Für die Übernahme der "Jedermann"-Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen 2024 ist nach Informationen der APA der kanadische Regisseur Robert Carsen (69) vorgesehen. In Salzburg hatte er zuletzt 2021 bei den Pfingstfestspielen mit Händels Oratorium "Il trionfo del tempo e del disinganno" einen großen Erfolg gefeiert. Die Inszenierung wurde von den Salzburger Festspielen übernommen. Die Titelrolle des Jedermann soll ein Wiedersehen mit Philipp Hochmair bringen.

Van der Bellen gegen Antisemitismus und Hass

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in seiner TV-Ansprache zum Nationalfeiertag gegen "jede Form von Antisemitismus" und Hass ausgesprochen. "Antisemitismus hat hier keinen Platz", betonte das Staatsoberhaupt. Die Politikerinnen und Politiker aller Parteien mahnte Van der Bellen, auf Populismus zu verzichten und sich stattdessen auf die Lösung von konkreten Probleme zu konzentrieren.

Sturm Graz erkämpft in EL mit zehn Mann 2:2 gegen Atalanta

Graz - Mit Willensstärke und Leidenschaft hat Sturm Graz in Unterzahl dem großen Favoriten Atalanta Bergamo einen Punkt abgeknöpft. Die ab der 52. Minute dezimierten Steirer machten am Donnerstag im Heimspiel gegen den italienischen Spitzenclub einen 1:2-Pausenrückstand wett und schafften dank eines Elfmeter-Tors von Szymon Wlodarczyk (80.) ein 2:2. Sturm hält in der Gruppe D der Fußball-Europa-League damit bei vier Punkten und Rang drei und hat die Aufstiegschance gewahrt.

Schweden schiebt Mann wegen Koran-Verbrennungen ab

Stockholm - Schweden verweist einem Medienbericht zufolge einen Mann wegen mehrerer Koran-Verbrennungen des Landes. Die schwedische Migrationsbehörde habe die Abschiebung eines Irakers beschlossen, der in den vergangenen Monaten bei Demonstrationen in der Hauptstadt Stockholm mehrere Exemplare des Korans verbrannt hat, berichtete der schwedische Fernsehsender TV4 am Donnerstag.

Ukraine laut Selenskyj reif für Beitrittsgespräche

Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den EU-Staats- und Regierungschefs in seiner Videoansprache Donnerstagabend für ihre Unterstützung, und appellierte gleichzeitig für eine rasche Aufnahme seines Landes in die Union. "Diese Entscheidung wird eine der stärksten in diesem Jahrzehnt sein und in vielerlei Hinsicht den gesamten künftigen Weg der Europäischen Union bestimmen", betonte Selenskyj. Die Ukraine habe die Anforderungen für Beitrittsgespräche erfüllt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

