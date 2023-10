Israel weitet Bodeneinsatz in Gaza in der Nacht aus

Jerusalem/Gaza - Israels Militär will nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. Die Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend im Fernsehen. Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der weithin erwarteten Bodenoffensive des israelischen Militärs darstellte.

Israel: Hamas-Kommandozentrale liegt unter Krankenhaus

Tel Aviv/New York - Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge missbraucht die im Gazastreifen herrschende Hamas das größte Spital in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum. "Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Shifa-Krankenhaus", sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang.

Zwei Drittel der Kinder erhalten Taschengeld

Wien - Zwei Drittel aller Mädchen und Buben in Österreich erhalten monatlich durchschnittlich 41 Euro Taschengeld. Knapp ein Drittel der Eltern knüpft den finanziellen Zuschuss an Bedingungen, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at im Vorfeld des Weltspartags. 2020 gab nur jeder Zweite an, den Kindern bis 18 Jahren Taschengeld in Höhe von im Schnitt 33 Euro pro Monat zu geben. Aber nicht alle können sich die Ausgaben in Zeiten der Teuerung noch leisten.

Leiche des mutmaßlichen Schützen von Maine gefunden

Augusta (Maine) - Der mutmaßliche Schütze des Massakers mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine ist nicht mehr am Leben. Nach zweitägiger Suche habe die Polizei am Freitag (Ortszeit) die Leiche des Tatverdächtigen gefunden, sagte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills. Laut einem Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit wies sie eine offenkundig selbst zugefügte Schusswunde auf. "Ich atme heute Abend auf", sagte Mills. Der Verdächtige stelle nun keine Bedrohung mehr dar.

Siebenjähriger nach Messerangriff in Regensburg gestorben

Regensburg - Einen Tag nach einem Angriff auf zwei Menschen in einem Bezirkskrankenhaus in Regensburg in Bayern ist ein Siebenjähriger gestorben. Er sei am Freitagabend in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Der Siebenjährige sowie ein 63-Jähriger hatten am Donnerstag auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung Stichverletzungen erlitten. Als tatverdächtig gilt ein 14-Jähriger.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 29. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Kiew meldet deutlich höhere russische Verluste

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von einer "bedeutenden Zunahme" der russischen Verluste in der vergangenen Woche - "genau wie es sein soll", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache. Er bezieht sich auf die Kämpfe an mehreren Stellen der etwa 1.000 Kilometer langen Front. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

