Wieder pro-palästinensische Großkundgebung in London

London - Zehntausende Menschen haben sich am Samstag erneut an einem pro-palästinensischen Großprotest in London beteiligt. Viele von ihnen trugen Banner und Schilder mit Botschaften, mit denen sie ihre Unterstützung für die Palästinenser bekundeten. Fotos zeigten eine große Menschenmenge, auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie sie langsam durch die britische Hauptstadt zog.

Leiche des mutmaßlichen Schützen von Maine gefunden

Augusta (Maine) - Zwei Tage nach dem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine mit 18 Toten ist der Tatverdächtige tot aufgefunden worden. Die Behörden bestätigten am Freitagabend (Ortszeit) den Tod des mutmaßlichen Täters, nach dem zuvor intensiv gefahndet worden war. US-Präsident Joe Biden erneuerte sein Versprechen, gegen "diese Waffengewalt-Epidemie" vorzugehen.

Mehr als 30 Tote bei Feuer in kasachischem Bergwerk

Astana - Bei einem Brand in einer Mine in Kasachstan sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Nach weiteren 14 vermissten Bergleuten werde noch gesucht, teilte das Ministerium für Notfallsituationen am Samstag mit. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew bezeichnete den Minenbetreiber ArcelorMittal als das "schlimmste" Unternehmen in der Geschichte des Landes. Der internationale Stahlkonzern verkündete eine vorläufige Einigung über eine Verstaatlichung.

Ukraine-Gespräche in Malta begonnen

Valletta - In Malta hat am Samstag ein drittes großes internationales Ukraine-Treffen für einen möglichen späteren Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskriegs begonnen. "Die internationale Unterstützung für die ukrainische Friedensformel wächst", teilte der Leiter des Präsidentenamtes in Kiew, Andrij Jermak, zum Auftakt mit. Zu der Konferenz versammeln sich am Wochenende Topdiplomaten und nationale Sicherheitsberater zahlreicher Staaten. Russland ist nicht eingeladen.

Babler sieht kein Problem mit SPÖ Burgenland

Wien - Nach dem Streit zwischen der SPÖ Burgenland und der Bundespartei um die Kandidatenliste für die EU-Wahl sieht Parteichef Andreas Babler kein Problem mit dem Burgenland. Er sei zuversichtlich, dass Bundespartei und SPÖ Burgenland "ganz gezielt miteinander" in die Wahlauseinandersetzung gehen werden, sagte Babler am Samstag im "Ö1"-Morgenjournal. Und er habe auch nichts Gegenteiliges gehört aus dem Burgenland, so der Parteichef.

Plünderungen nach Hurrikan "Otis" in Acapulco

Acapulco - Angesichts zahlreicher Plünderungen nach Hurrikan "Otis" hat die Nationalgarde 1.700 Beamte in den mexikanischen Badeort Acapulco verlegt. Die Einsatzkräfte bewachten Geschäfte, um die öffentliche Ordnung wieder herzustellen, wie die Nationalgarde am Samstag mitteilte. Laut einem Bericht der Zeitung "Milenio" errichteten die Gardisten zudem Straßensperren und kontrollierten Autos. Nach dem Durchzug von "Otis" in Acapulco ist es zu zahlreichen Plünderungen gekommen.

Dutzende Tote bei Verkehrsunfall in Ägypten

Kairo - Bei einem Unfall mit einem Bus und mehreren weiteren Fahrzeugen in Ägypten sind Medienberichten zufolge mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, internationale Nachrichtenagenturen sprachen von 32 bzw. 35 Opfern. 53 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Zeitung "Al-Ahram" am Samstag meldete. Andere Quellen sprachen von 60 Verletzten. Demnach ereignete sich der Unfall nahe Wadi al-Natrun im Norden des Landes auf der Wüstenstraße zwischen Kairo und Alexandria.

AfD-Politiker in Bayern per Haftbefehl gesucht

Würzburg - Der frisch in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba wird von der Staatsanwaltschaft Würzburg per Haftbefehl gesucht. Das bestätigte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Wir wollen aus ermittlungstaktischen Gründen nichts über den genauen Tatvorwurf und über den Haftgrund mitteilen", sagte der Sprecher. Halemba habe bisher nicht angetroffen werden können.

