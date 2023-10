Israels Armee weitet Bodeneinsätze aus

Jerusalem - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt und erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee erneuerte am Sonntag ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. Israel will aber die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen nach eigenen Angaben erleichtern. Auch die Hamas setzt ihre Raketenangriffe auf Israel fort.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbieten

Wien - Nach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Die Grünen wollen zunächst die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten und deren Anwendung analysieren.

Tursky zu KI: Kennzeichnungspflicht kommt

Wien - Der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) kann Österreich bis 2035 rund sieben Milliarden Euro mehr Wertschöpfung bringen, meinte heute Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung. Tursky, der auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck ist, betonte jedoch auch die Herausforderungen. Daher würde die Bundesregierung eine KI-Kennzeichnungspflicht einführen.

Mehr als 40 Todesopfer bei Grubenunglück in Kasachstan

Astana - Bei dem schwersten Bergbauunglück seit Jahren in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 42 Menschen ums Lebens gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda würden noch vier vermisste Bergleute gesucht, teilte der kasachische Zivilschutz am Sonntag mit.

Papst zelebrierte Messe zum Abschluss der Bischofssynode

Vatikanstadt/Rom - Papst Franziskus hat am Sonntag im Petersdom die Messe zum Abschluss der Generalversammlung der Bischofssynode zelebriert. Gemeinsam mit dem Heiligen Vater konzelebrierten 380 Kardinäle, Patriarchen, Bischöfe und Priester, die alle Mitglieder der Synode sind, die Liturgie. Die Synodenteilnehmer hatten am Samstagabend über das Synthese-Dokument abgestimmt.

Türkei feiert 100. Jahrestag der Republiksgründung

Istanbul - Die Türkei hat die Gründung der Republik vor 100 Jahren durch Mustafa Kemal Atatürk gefeiert. Präsident Recep Tayyip Erdogan legte am Sonntag in der Hauptstadt Ankara einen Kranz am Mausoleum Atatürks nieder. Im ganzen Land gab es Feierlichkeiten, an Gebäuden hingen rot-weiße türkische Flaggen sowie Porträts des Staatsgründers.

Kritik an "Schikanen" beim Kinderbetreuungsgeld

Wien - Die Volksanwaltschaft hat erneut scharfe Kritik am Vollzug bzw. der Gesetzeslage beim Kinderbetreuungsgeld geübt. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) müsse die europarechtswidrigen "Schikanen" gegen Eltern endlich beenden, forderte Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung. Trotz Höchstgerichtsurteilen würde sich bei der Volksanwaltschaft weiterhin verzweifelte Eltern melden, die jahrelang auf das Kinderbetreuungsgeld warten, hieß es.

Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Wien - Ein betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe, ein sogenannter Totschläger, gefunden und sichergestellt.

