Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

An den asiatischen Börsen sind am Donnerstag mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte kaum verändert.

Der ATX notierte zu Beginn minimal im Minus bei 4.392,83 Punkten und drehte im Anschluss in Plus. Schlussendlich rutschte er jedoch knapp in die Verlustzone und verabschiedete sich 0,06 Prozent schwächer bei 4.391,53 Punkten aus den Handel.

Auf fundamentaler Ebene richteten sich die Blicke zur Wochenmitte Richtung USA, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In Übersee wurden die Verbraucherpreise für den Monat Mai publiziert.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich am heimischen Aktienmarkt derweil recht dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte leicht im negativen Bereich.

Der DAX zeigte sich zum Start minimal höher. Im Handelsverlauf konnte er zeitweise etwas klarere Gewinne machen, fiel jedoch auch zwischenzeitlich wieder leicht in die Verlustzone. Letztendlich rutschte die deutsche Leitbörse erneut ins Minus, wo sie die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 23.948,57 Zählern beendete.

Nach zuletzt schwächeren Börsentagen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst stabilisiert. Das am Donnerstag erreichte Rekordhoch von 24.479 Punkten war zuletzt etwas außer Sichtweite geraten. Die Landesbank Helaba verwies auf das vorläufige Ergebnis der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Das in London erzielte Rahmenabkommen müsse noch von den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping gebilligt werden. "Mit der EU lassen Ergebnisse der Gespräche aber auf sich warten. Das Wohl und Wehe am Aktienmarkt hängt wohl von den Ergebnissen dieser Verhandlungen ab", so die Analysten.

Der Fokus der Märkte lag zudem am Nachmittag auf den Verbraucherpreisen in den USA.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch unbeständig.

Der Dow Jones ging höher in den Handel. Nachdem er zunächst um die Nulllinie herum gependelt war, setzte er sich dann leicht auf grünes Terrain ab. Zuletzt sprang er jedoch zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her und beendete den Handelstag letztlich unbewegt bei 42.865,77 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso in Grün. Zunächst verharrte auch er nahe seines Vortagsschlusses, konnte dann jedoch ebenfalls ein Plus verzeichnen. Zuletzt drehte er dann wieder auf rotes Terrain, wo er die Sitzung 0,50 Prozent tiefer bei 19.615,88 Punkten beendete.



Wie schon in den Tagen zuvor hatten sich die US-Börsen am Mittwoch mit der Richtungsfindung schwergetan. Inflationsdaten und Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten im Verlauf ein wenig Rückenwind, der aber wieder abflachte. Es bleibt dabei, dass die Erholung vom Zollschock, den die Börsen im April erlitten hatten, seit ein paar Tagen ins Stocken geraten ist. China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei den Handelsgesprächen in London grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe aber noch aus, dämpfte Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social etwas die Freude.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Mai im Vergleich zum Vormonat weniger deutlich als erwartet. Da dies der vierte Monat in Folge mit einer milden Inflation war, sehen Marktbeobachter nun etwas mehr Spielraum für baldige Zinssenkungen durch die Fed - vor allem dann, wenn Handelskonflikte die Konjunktur bremsen. Wenn die US-Notenbank kommende Woche tagt, halten die Experten der Commerzbank eine Zinssenkung aber noch für nahezu ausgeschlossen.

ASIEN

In Asien dominieren am Donnerstag die Bären.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,61 Prozent auf 38.188,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,07 Prozent auf 3.404,66 Einheiten nach oben.

In Hongkong sind Verluste zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 24.244,98 Punkten.

Keine einheitliche Richtung zeigen die Börsen in Fernost im Handelsverlauf am Donnerstag nach einer etwas leichteren Vorgabe der Wall Street. Für Verunsicherung sorgen laut Marktteilnehmern Berichte, wonach die USA Botschafts - und Militärpersonal aus dem Irak abziehen sollen. Hintergrund seien Befürchtungen eines israelischen Angriffs auf das Nachbarland Iran, weil dessen Atomverhandlungen mit den USA nicht vorankämen. Laut dem Wall Street Journal warnte der iranische Verteidigungsminister: "Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen."

Hinzu kommt als Bremsfaktor, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA in ein bis zwei Wochen Briefe mit Bedingungen für Handelsabkommen an Dutzende von anderen Ländern verschicken wollen. Zugleich ist weiter unklar, was das in London getroffene Rahmenabkommen zwischen den USA und China konkret bedeutet, zumal seitens China dazu bislang kaum etwas zu hören ist. Trump hatte dagegen davon gesprochen, dass der Export von Seltenen Erden aus China wieder hochgefahren werde und dass ein Zoll auf chinesische Importe in die USA von 55 Prozent geplant sei und im Gegenzug von 10 Prozent auf US-Importe nach China.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX