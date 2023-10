Antijüdische Aktionen in Russlands muslimischem Nordkaukasus

Machatschkala - Wegen des Gaza-Konflikts kommt es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In Machatschkala (Teilrepublik Dagestan) drang eine Menschenmenge am Sonntagabend in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war, in der angeblich Flüchtlinge aus Israel saßen. Zahlreiche Menschen liefen auch auf das Flugfeld. Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen. Israel rief Moskau zum Schutz israelischer Staatsbürger auf.

Israelische Bodentruppen kämpfen im Gazastreifen

Jerusalem - Nach drei Wochen heftiger Luftangriffe stoßen seit dem Wochenende auch immer mehr israelische Bodentruppen mit Kampfpanzern gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas vor. Israels erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der in dem Küstenstreifen herrschenden islamistischen Organisation. Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober das schlimmste Massaker unter israelischen Zivilisten seit der Staatsgründung Israels 1948 angerichtet.

Grüne: Ablehnung der UNO-Resolution "vorab nicht akkordiert"

Innsbruck/Gaza - Dass Österreich am Freitag gegen eine Resolution der UNO-Vollversammlung zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gestimmt hat, war mit dem grünen Koalitionspartner "nicht akkordiert". Das erklärte deren außenpolitische Sprecherin, Ewa Ernst-Dziedzic, gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Laut einer "TT"-Aussendung vom Sonntag sei die Haltung der Grünen zu der Entscheidung des ÖVP-geführten Außenministeriums "distanziert".

Selenskyj sieht internationale Solidarität mit seinem Land

Kiew (Kyjiw) - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gespräche mit mehr als 60 Staaten über eine Friedenslösung für sein Land als wichtiges Signal bezeichnet. "Ganz gleich, was in der Welt geschieht, die Hauptsache ist Einigkeit über die wirkliche Macht des Völkerrechts", so Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag in Kiew. "Denn das ist Einigkeit um der Gerechtigkeit willen für die Ukraine und alle Länder und Völker, die einer Aggression ausgesetzt sein könnten."

Mindestens 45 Todesopfer bei Grubenunglück in Kasachstan

Astana - Beim schwersten Bergbauunglück seit Jahren in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische Zivilschutz am Sonntag mit.

Erdogan verspricht Sieg über "Imperialisten"

Istanbul - Zum 100. Jahrestag der Gründung der Türkei hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan geschworen, den "imperialistischen" Kräften die Stirn zu bieten. "Wir werden erfolgreich und siegreich bleiben. Keine imperialistische Macht kann dies verhindern", sagte Erdogan am Sonntagabend. Zudem griff der Präsident während der Feiern zur Staatsgründung Israel und den Westen scharf an.

Zwölf Tote bei Flugzeugabsturz im Westen Brasiliens

Brasilia - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Westen von Brasilien sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten war auch ein Baby, teilte die Regierung des Bundesstaates Acre am Sonntag mit. Die Maschine des Unternehmens ART T�xi A�reo sei in der Nähe des Flughafens der Provinzhauptstadt Rio Branco abgestürzt. Das Flugzeug war demnach auf dem Weg nach Envira im Bundesstaat Amazonas.

Zahl der Toten nach Hurrikan "Otis" in Mexiko steigt auf 43

Acapulco - Nach dem verheerenden Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der Todesopfer auf 43 gestiegen. Unter den Toten seien 33 Männer und zehn Frauen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, am Sonntag auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter, mit.

