Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommen

Fieberbrunn - Im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger, der ebenfalls anwesend war, stand unter dringendem Verdacht, den Mann mit einem Küchenmesser getötet zu haben, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Zur Tat soll es im Zuge eines Streits gekommen sein. Der Österreicher wurde festgenommen. Er stand offenbar unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung der Behörde mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Das Plus beim harmonisierten Verbraucherpreisindex liegt bei 4,9 Prozent und zum Vormonat bei 0,4 Prozent.

Israel: 300 Ziele bei Luftangriffen in Gaza getroffen

Jerusalem - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei Luftangriffen rund 300 Ziele im Gazastreifen getroffen. Darunter seien Raketenabschussrampen und "Militärstellungen in unterirdischen Tunneln der Terrororganisation Hamas", erklärte das Militär am Dienstag mit Blick auf die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation. Zudem seien "Terroristen" getötet worden. Indes wurden von palästinensischer Seite Haftbefehle gegen Vertreter Israels gefordert.

Mann nahm in Postamt in Japan mehrere Geiseln

Tokio - Ein Mann hat in einem Postamt in der japanischen Stadt Warabi mehrere Geiseln genommen. Der offenbar mit einem Gewehr bewaffnete Täter habe sich mit den Personen in dem Gebäude verschanzt, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Zuvor waren in der nahegelegenen Stadt Toda Schüsse gefallen, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Offen war auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt.

Erste Opfer durch Tropensturm "Pilar" in Mittelamerika

San Salvador - Mehrere Staaten in Mittelamerika haben sich für den Tropensturm "Pilar" gewappnet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA (NHC) wird der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h voraussichtlich am Dienstag an der Pazifikküste von Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador auf Land treffen. El Salvador meldete bereits zwei Tote durch Unwetter.

SPÖ kritisiert Schaffung neuer Top-Jobs im Kanzleramt

Wien - Im Bundeskanzleramt (BKA) werden im kommenden Jahr zwölf neue Führungsposten geschaffen. Das berichtete die Tageszeitung "Heute" am Dienstag. Die Kosten dafür sollen sich auf jährlich 1,7 Mio. Euro belaufen. Die SPÖ vermutet Versorgungsposten. Das Kanzleramt rechtfertigt die zwölf neuen Top-Jobs mit "üblichem Verwaltungshandeln".

Ein Dutzend Tote durch gepanschten Alkohol in Indonesien

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Java sind Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen nach dem Genuss gepanschten Schnapses gestorben. Drei weitere Einwohner des Bezirks Subang, wo das als Oplosan bekannte Getränk verkauft wurde, erkrankten schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Ehepaar wurde festgenommen. Es soll den Alkohol für den Verkauf in dem Bezirk nahe der Hauptstadt Jakarta unter anderem mit einem Rattengift aus Kupferphosphid gemischt haben.

