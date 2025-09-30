Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX voraussichtlich wenig bewegt -- DAX vorbörslich ohne Impulse -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt könnte zunächst wenig Bewegung zu sehen sein. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein wenig veränderter Auftakt ab. An den Börsen in Asien sind am Dientag uneinheitliche Entwicklungen zu beobachten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt hat wenig einheitliche Vorgaben zu verdauen.

Der ATX hatte am Vortag 0,17 Prozent tiefer bei 4.646,29 Zählern geschlossen.

Auch am Dienstag dürfte Zurückhaltung den Markt prägen. Anleger blicken derzeit mit Sorge auf die USA, wo ein Regierungsstillstand immer wahrscheinlicher wird. Vizepräsident JD Vance deutete am Montagabend an, dass sich die politischen Verhandlungen in diese Richtung bewegen. Kommt es tatsächlich zu einem Shutdown, blieben wichtige Konjunkturzahlen wie die Arbeitsmarktstatistik aus - Daten, die für die geldpolitischen Weichenstellungen der Federal Reserve entscheidend sind.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Montag zurück.

Der DAX drehte nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, bevor er im weiteren Verlauf wieder grünes Terrain erklimmen konnte, aber letztlich doch nur mit einem minimalen Plus von 0,02 Prozent bei 23.745,06 Punkten in den Feierabend ging.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag Zurückhaltung unter Anlegern dominieren.

Der DAX hatte am Vortag mit einem marginalen Plus von 0,02 Prozent bei 23'745,06 Punkten geschlossen.

An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoss zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Ein Shutdown der US-Regierung am 1. Oktober wird immer wahrscheinlicher und dürfte für Zurückhaltung an den Märkten sorgen. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fliessen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind ebenfalls nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg im September zwar leicht auf 49,8, bleibt damit aber unter der Expansionsschwelle von 50. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für September an. Beim harmonisierten Index wird ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag etwas höher.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 46.316,07 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den Handelstag 0,48 Prozent fester bei 22.591,15 Zählern.

Schon am Mittwoch droht ein Arbeitsstillstand in den amerikanischen Regierungsbehörden, ein sogenannter "Shutdown". Hoffnung machte den Anlegern, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weissen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten am Sonntag, dass an dem für diesen Montag anberaumten Gespräch auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.

Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fliessen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung zugleich, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für den Aktienmarkt gewesen seien.

ASIEN

In Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt zeitweise 0,14 Prozent auf 45.108,88 Punkte zu.

Daneben sind auch auf dem chinesischen Festland Gewinne zu sehen - der Shanghai Composite verzeichnet zeitweise ein Plus von 0,40 Prozent auf 3.878,13 Punkte.

Etwas tiefer präsentiert sich unterdessen der Markt in Hongkong: Hier verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,10 Prozent auf 26.596,90 Zähler.

An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit derzeit auf die Gefahr eines möglichen Stillstands der US-Regierungsarbeit. Vizepräsident JD Vance äußerte am Montagabend, die Entwicklungen deuteten darauf hin, dass es auf eine Haushaltssperre hinauslaufen könnte.

Ein Shutdown in den USA hätte weitreichende Folgen, da in diesem Fall wichtige Konjunkturdaten wie der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht würden - Kennzahlen, die für die Zinspolitik der US-Notenbank von großer Bedeutung sind. "Die Märkte beginnen offenbar, ein solches Szenario einzupreisen", erklärte Ray Attrill von der National Australia Bank. Darüber hinaus verarbeiten Anleger in Fernost auch neue Wirtschaftszahlen aus China. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie legte im September von 49,4 auf 49,8 Punkte zu. Trotz des leichten Anstiegs liegt er weiterhin unter der neutralen Marke von 50 und signalisiert damit eine fortgesetzte Kontraktion. Dies verdeutlicht, dass die chinesische Wirtschaft auf zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen angewiesen ist und zugleich eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA von Bedeutung bleibt.

