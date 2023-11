Israel: Mindestens 240 Geiseln in Gazastreifen verschleppt

Jerusalem - Bei dem Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober auf Israel sind nach israelischen Armeeangaben mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Darüber seien die Angehörigen informiert worden, teilte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Dienstag mit. Das Militär geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Zuvor hatte die Familie der Deutschen Shani Louk am Montag mitgeteilt, dass die junge Frau tot ist.

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommen

Fieberbrunn - Im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger stand unter dringendem Verdacht, diesen mit einem Küchenmesser getötet zu haben, hieß es seitens des Landeskriminalamtes (LKA). Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. Der Österreicher wurde festgenommen. Er hatte offenbar Alkohol oder Drogen konsumiert.

Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung der Behörde mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Das Plus beim harmonisierten Verbraucherpreisindex liegt bei 4,9 Prozent und zum Vormonat bei 0,4 Prozent.

Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorben

Berlin - Er hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Wepper, dessen Bruder Fritz ebenfalls als Schauspieler aktiv ist, wurde mit Serien wie "Der Kommissar" oder "Zwei Münchner in Hamburg" bekannt.

Kritik an Banken trotz steigender Zinsen am Weltspartag

Wien - Der Weltspartag steht heuer im Zeichen der Zinswende und steigender Sparzinsen - nach vielen Jahren anhaltender Zinsflaute. Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) bieten die Banken in Österreich für gebundene Kapitalsparbücher bzw. Festgeld mit einem Jahr Laufzeit aktuell bis zu 4 Prozent, beim Onlinesparen erreichen die Zinsen bei manchen Anbietern 3,3 Prozent. Aus Sicht der Arbeiterkammer gehen die Angebote aber nicht weit genug. Kritik ertönt zudem aus der Politik.

Polizei schießt Frau in Pariser Bahnhof wegen Drohung nieder

Paris - Die Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen. Bereits in einem S-Bahn-Zug Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, habe ein Beamter einen Schuss abgegeben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Charles III. und Camilla zu Staatsbesuch in Kenia

Nairobi - Begleitet von Forderungen nach einer Entschuldigung für Verbrechen während der britischen Kolonialherrschaft hat der britische König Charles III. einen viertägigen Staatsbesuch in Kenia begonnen. Der Monarch und Königin Camilla wurden am Dienstag in Nairobi von Präsident William Ruto mit militärischen Ehren empfangen. Bereits im Vorfeld hatte die britische Botschaft erklärt, der Besuch werde auch "die schmerzhaften Aspekte" der gemeinsamen Vergangenheit würdigen.

Wärmster Oktober der Messgeschichte folgt Rekord-September

Wien - Nach dem wärmsten September gibt es mit dem wärmsten Oktober der österreichischen Messgeschichte erstmals gleich zwei derartige Rekordmonate in einem Jahr zu vermelden. "In der vorläufigen Auswertung liegt der Oktober 2023 im Tiefland Österreichs um 3,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 3,4 Grad", bilanzierte Hans Ressl, Klimatologe an der Geosphere Austria, am Dienstag.

