Geändert am: 29.09.2025 07:06:06

Asiatische Indizes uneinig

An den Börsen in Fernost geht es in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt änderte zum Wochenschluss sein Vorzeichen häufiger.

Der ATX startete mit Gewinnen in den Handel, fiel zwischenzeitlich aber in die Verlustzone. Letztlich kletterte er wieder nach oben und beendete die Sitzung 0,52 Prozent höher bei 4.654,25 Punkten.

An anderen Börsen in Europa gab es ebenso leichte Gewinne, die nach den gemeldeten US-Daten noch etwas ausgebaut wurden. In den USA sind die privaten Einkommen im August etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Auch die privaten Konsumausgaben stiegen etwas stärker als erwartet um 0,6 Prozent.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten dies prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte bei 2,9 Prozent zu. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich am Freitag ein leichtes Plus.

Der DAX stieg bereits mit leichten Gewinnen in den Handel ein und baute diese im weiteren Verlauf aus. Schließlich ging der DAX 0,87 Prozent fester bei 23.739,47 Stellen ins Wochenende.

Zum Ende einer durchwachsenen Woche hatte sich der DAX am Freitag wieder etwas berappelt. Aktien aus der zweiten und dritten Reihe tendierten hingegen knapp im Minus. Nach der Bekanntgabe neuer US-Konjunktur- und Inflationsdaten zog der deutsche Leitindex kurzfristig kräftig an.

In den USA stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im August etwas stärker als erwartet. Auch die privaten Einkommen kletterten deutlicher als prognostiziert. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg dagegen erwartungsgemäß, wie die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Die Marktteilnehmer seien nicht enttäuscht worden, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", so Lipkow.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen am Freitag nach zuvor mehreren Verlusttagen in Folge wieder auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 46.247,29 Punkten. Bereits der Handelsstart war positiv ausgefallen, im Verlauf ging es dann weiter nach oben.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 22.484,07 Zählern um 0,44 Prozent höher. Er hatte kaum verändert eröffnet und war zeitweise ins Minus gedreht, bevor die Bullen das Ruder übernahmen und für Kursgewinne sorgten.

Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA sind exakt wie erwartet ausgefallen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August um 2,7 Prozent zum Vorjahr, nach 2,6 Prozent im Juli. An den Zinssenkungserwartungen ändert sich dadurch nichts, auch wenn das Preismaß weiter über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent liegt.
Die persönlichen Ausgaben und Einnahmen sind unterdessen im August jeweils einen Tick stärker ausgefallen als erwartet. Sie sendeten damit ein weiteres Stärkesignal für die US-Wirtschaft, nachdem am Donnerstag bereits neue Konjunkturdaten besser als gedacht ausgefallen waren.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgte jedoch weiter die drohende Schließung von US-Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober, falls man sich im Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Hauptthema waren aber wieder einmal Zölle nach entsprechenden Ankündigungen von US-Präsident Trump. Zum einen soll ab 1. Oktober ein Zoll von 100 Prozent auf importierte Medikamente erhoben werden, es sei denn die betreffenden Pharmaunternehmen bauen eine Produktion in den USA auf. Einige haben in den vergangenen Monaten schon neue Bauvorhaben angekündigt. Zum Anderen kündigte Trump Zölle auf Importe von schweren Lkw von 25 Prozent an und eine 50-prozentige Abgabe auf importierte Küchenschränke und Badezimmermöbel, sowie eine 30-prozentige auf Polstermöbel.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Indizes zum Wochenauftakt mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert am Montag zeitweise 0,73 Prozent auf 45.025,59 Punkte.

Daneben steigt der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland leicht um 0,13 Prozent auf 3.832,90 Zähler.

Ebenfalls klar nach oben geht es in Hongkong: Hier zieht der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,40 Prozent an auf 26.494,11 Einheiten.

An den Börsen in Asien setzt sich zum Wochenstart keine gemeinsame Tendenz durch. Stützend wirken einerseits die freundlichen Vorgaben der Wall Street vom Freitag. In den USA hatte ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallener PCE-Preisindex die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank genährt. Neue Zölle der Trump-Administration und der drohende "Shutdown" hatten die Kauflust der US-Anleger indessen etwas gebremst. Zum 1. Oktober droht die Schliessung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Gegen die positive Tendenz in der Region geht es in Tokio nach unten. Auf den japanischen Aktien lastet die Aufwertung des Yen zum Dollar. Die US-Währung wiederum wird von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve gedrückt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

