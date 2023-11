Hamas: Kämpfe mit israelischen Bodentruppen rund um Gaza

Jerusalem - Im Gazastreifen ist es nach Angaben der islamistischen Hamas zu Kämpfen mit israelischen Bodentruppen an mehreren Punkten rund um die Stadt Gaza gekommen. Israel äußerte sich zunächst nicht zum Standort seiner Truppen. Wie der militärische Arm der islamistischen Hamas, die Kassam-Brigaden, am Dienstag mitteilte, hatten Kämpfer südlich der Stadt unter anderem mit Panzerabwehrraketen und Sprengsätzen vier Fahrzeuge der israelischen Armee angegriffen.

Muzicant plädiert für Umdenken in europäischer Asylpolitik

Wien - Nach dem Hamas-Massaker in Israel fordert der Interimspräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC), Ariel Muzicant, die Europäer zu einem Umdenken in der Asylpolitik auf. Europa sei jetzt gefordert, seine Bürger zu schützen, so Muzicant am Dienstag im "Ö1"-Mittagsjournal. Es sei nun angesagt, dass die Europäer "nur jene Menschen nach Europa lassen dürfen, die wirklich sich an unsere europäischen Werte halten". "Asyl für jeden kann es nicht geben", so Muzicant.

Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorben

Berlin - Er hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren an plötzlichem Herzversagen verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Wepper, dessen Bruder Fritz ebenfalls als Schauspieler aktiv ist, wurde mit Serien wie "Der Kommissar" oder "Zwei Münchner in Hamburg" bekannt.

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommen

Fieberbrunn - Im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger stand unter dringendem Verdacht, diesen mit einem Küchenmesser getötet zu haben, hieß es seitens des Landeskriminalamtes (LKA). Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. Der Österreicher wurde festgenommen. Er hatte offenbar Alkohol oder Drogen konsumiert.

Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung der Behörde mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Das Plus beim harmonisierten Verbraucherpreisindex liegt bei 4,9 Prozent und zum Vormonat bei 0,4 Prozent.

Mann womöglich zu Unrecht zu elf Jahren Haft verurteilt

Wien - Ein 48-Jähriger ist im Februar 2022 in Wien womöglich zu Unrecht wegen Beteiligung an einem Mordanschlag zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die beiden Verteidiger des Mannes, Michael Dohr und Marcus Januschke, hatten nach Rechtskraft des Urteils im Dezember auf Basis neuer, bis dahin nicht bekannter Beweismittel die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Das Wiener Landesgericht bewilligte diese, der Mann wurde enthaftet.

Schuldspruch nach tödlichem Vulkanausbruch in Neuseeland

Wellington - Fast vier Jahre nach dem Tod von 22 Menschen bei einem Vulkanausbruch in Neuseeland ist ein Unternehmen wegen mangelnden Schutzes der Reisegruppe schuldig gesprochen worden. Die Firma Whakaari Management, die die Vulkaninsel White Island verwaltete, habe die Gefahren für Besucher nicht ausreichend eingeschätzt und keine Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, urteilte ein Gericht am Dienstag. Bei dem Unglück im Dezember 2019 waren 22 Menschen ums Leben gekommen.

Brennerautobahn in Tirol von Mure verschüttet

Innsbruck/Klagenfurt - Starkregen hat in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol einen Murenabgang ausgelöst. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Ein Richtung Norden fahrender Pkw wurde gegen 2.40 Uhr von der Mure erfasst. Dabei gab es keine Verletzten, wie die Polizei mitteilte. Ab 7.00 Uhr war in beiden Fahrtrichtungen wieder eine Spur für den Verkehr freigegeben.

