Hamas: Kämpfe mit israelischen Bodentruppen rund um Gaza

Jerusalem - Im Gazastreifen ist es nach Angaben der islamistischen Hamas zu Kämpfen mit israelischen Bodentruppen an mehreren Punkten rund um die Stadt Gaza gekommen. Israel äußerte sich zunächst nicht zum Standort seiner Truppen. Wie der militärische Arm der islamistischen Hamas, die Kassam-Brigaden, am Dienstag mitteilte, hatten Kämpfer südlich der Stadt unter anderem mit Panzerabwehrraketen und Sprengsätzen vier Fahrzeuge der israelischen Armee angegriffen.

Muzicant plädiert für Umdenken in europäischer Asylpolitik

Wien - Nach dem Hamas-Massaker in Israel fordert der Interimspräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC), Ariel Muzicant, die Europäer zu einem Umdenken in der Asylpolitik auf. Europa sei jetzt gefordert, seine Bürger zu schützen, so Muzicant am Dienstag im "Ö1"-Mittagsjournal. Es sei nun angesagt, dass die Europäer "nur jene Menschen nach Europa lassen dürfen, die wirklich sich an unsere europäischen Werte halten". "Asyl für jeden kann es nicht geben", so Muzicant.

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommen

Fieberbrunn - Im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger stand unter dringendem Verdacht, diesen mit einem Küchenmesser getötet zu haben, hieß es seitens des Landeskriminalamtes (LKA). Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. Der Österreicher wurde festgenommen. Er hatte offenbar Alkohol oder Drogen konsumiert.

Schnellschätzung - Inflation sank im Oktober auf 5,4 Prozent

Wien - Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Das Plus beim EU-Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) liegt bei 4,9 Prozent und zum Vormonat bei 0,4 Prozent.

Wachberger neue Leiterin der Generalprokuratur

Wien - Margit Wachberger wird ab 1. November die neue Leiterin der Generalprokuratur. Sie folgt auf Franz Plöchl, der Ende August in Pension ging. Bis zu ihrer Bestellung war die Position unbesetzt. Wachberger übernimmt als erste Frau die Leitung der höchsten Staatsanwaltschaft der Republik und ist als solche auch Vorsitzende des Weisungsrates. Die Ernennung zur Generalprokuratorin erfolgte durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Vorschlag von Justizministerin Alma Zadić.

Opposition kritisiert Schaffung neuer Top-Jobs im Kanzleramt

Wien - Im Bundeskanzleramt (BKA) werden im kommenden Jahr zwölf neue Führungsposten geschaffen. Das berichtete die Tageszeitung "Heute" am Dienstag. Die Kosten dafür sollen sich auf jährlich 1,7 Mio. Euro belaufen. SPÖ und FPÖ vermuten Versorgungsposten. Das Kanzleramt rechtfertigt die zwölf neuen Jobs mit "üblichem Verwaltungshandeln" und der Notwendigkeit neuer Stellen etwa durch das Krisensicherheitsgesetz.

Polizei schießt Frau in Pariser Bahnhof wegen Drohung nieder

Paris - Die Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen. Bereits in einem S-Bahn-Zug Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, hätten zwei Beamte acht Schüsse abgegeben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Mann womöglich zu Unrecht zu elf Jahren Haft verurteilt

Wien - Ein 48-Jähriger ist im Februar 2022 in Wien womöglich zu Unrecht wegen Beteiligung an einem Mordanschlag zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die beiden Verteidiger des Mannes, Michael Dohr und Marcus Januschke, hatten nach Rechtskraft des Urteils im Dezember auf Basis neuer, bis dahin nicht bekannter Beweismittel die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Das Wiener Landesgericht bewilligte diese, der Mann wurde enthaftet.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag um 0,33 Prozent auf 3.070,30 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich erneut freundlich. Die Marktteilnehmer bleiben vor der US-Fed Sitzung am morgigen Mittwoch aber vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter. OMV notierten nach Zahlenvorlage 0,2 Prozent leichter. Der Konzern musste im 3. Quartal einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen.

