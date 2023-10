Israel mit Bodentruppen in "heftigen Kämpfen" in Gaza

Jerusalem - Trotz der internationalen Forderungen nach einer humanitären Feuerpause hat Israel seine Offensive mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetzt. Israelische Soldaten befänden sich in "verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag. Die Armee meldet "heftige Kämpfe" mit der radikalislamischen Hamas. Die UNO drängte angesichts der sich verschärfenden humanitären Krise auf schnellere Hilfslieferungen für die Bevölkerung.

Mann in Tirol mit Messer getötet: Verdächtiger schwieg

Fieberbrunn/Innsbruck - Ein 54-Jähriger ist am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger stand unter dringendem Verdacht, den Mann mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. Der Einheimische wurde festgenommen. In Vernehmungen Dienstagnachmittag verweigerte er zunächst die Aussage.

Opposition kritisiert Schaffung neuer Top-Jobs im Kanzleramt

Wien - Im Bundeskanzleramt (BKA) werden im kommenden Jahr zwölf neue Führungsposten geschaffen. Das berichtete die Tageszeitung "Heute" am Dienstag. Die Kosten dafür sollen sich auf jährlich 1,7 Mio. Euro belaufen. SPÖ und FPÖ vermuten Versorgungsposten. Das Kanzleramt rechtfertigt die zwölf neuen Jobs mit "üblichem Verwaltungshandeln" und der Notwendigkeit neuer Stellen etwa durch das Krisensicherheitsgesetz.

Schnellschätzung - Inflation sank im Oktober auf 5,4 Prozent

Wien - Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handle sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022, teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3 Prozent. Das Plus beim EU-Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) liegt bei 4,9 Prozent und zum Vormonat bei 0,4 Prozent.

Mann nahm in Postamt in Japan mehrere Geiseln

Tokio - Nach stundenlangem Nervenkrieg ist eine Geiselnahme in Japan glimpflich zu Ende gegangen. Polizisten nahmen den Kidnapper am späten Dienstagabend fest, nachdem er sich seit dem frühen Nachmittag mit mindestens zwei Geiseln in einem Postamt verschanzt hatte. Berichten zufolge handelt es sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann.

Vor Massaker in Maine gab es laut Polizei Warnungen

Augusta (Maine) - Der mutmaßliche Täter des verheerenden Blutbads im US-Bundesstaat Maine ist nach Polizeiangaben schon länger auf dem Radar der Behörden gewesen. Bereits Monate vor der Gewalttat gab es mehrere Warnungen aus dem Umfeld des Schützen. Das geht aus einer Stellungnahme der Polizei von Sagadahoc County hervor, die am Montagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Zehntausende Afghanen fliehen aus Pakistan

Kabul/Peshawar - Wenige Stunden vor dem Ablauf einer Ausreisefrist für 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan haben sich am Dienstag zehntausende Menschen in kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen zum Nachbarland gedrängt. In Torkham im Nordwesten Pakistans warteten einem Regierungsvertreter zufolge 18.000 Menschen in Autos und auf den Ladeflächen von Lastwagen. Vom Grenzübergang in Chaman in der Provinz Balutschistan wurden 5.000 Wartende gemeldet.

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht auf

Wien - Die Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. "Da aufgrund von Halloween mit einem erhöhten Personenaufkommen an öffentlichen Orten zu rechnen ist, ist auch die Präsenz verstärkt", sagte Sprecherin Julia Schick. Zudem wurde betont, dass die Exekutive gegen etwaige Krawallmacher oder gewaltbereite Personen konsequent einschreiten werde.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am Dienstag um 0,83 Prozent und schloss bei 3,085,54 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich. Die Marktteilnehmer bleiben vor der US-Fed Sitzung am morgigen Mittwoch aber vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter. OMV stiegen nach Zahlenvorlage und schwachem Start noch um 1,3 Prozent. Der Konzern musste im 3. Quartal einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen.

