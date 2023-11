31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiert

Kairo/Gaza - Eine Gruppe von 31 Österreichern und Österreicherinnen ist am Mittwochnachmittag über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten evakuiert worden. Das teilte das Außenministerium am Abend in einer Aussendung mit. Insgesamt konnten am Mittwoch mindestens 320 ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überqueren und den Gazastreifen verlassen.

UNO: Angriff auf Flüchtlingscamp womöglich Kriegsverbrechen

Tel Aviv/Jenin - Das UNO-Menschenrechtsbüro schließt nicht aus, dass Israels Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen ein Kriegsverbrechen darstellt. "Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung (...) sind wir ernsthaft besorgt, dass es sich um unverhältnismäßige Angriffe handelt, die Kriegsverbrechen darstellen könnten", erklärte das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte auf X. Bei dem Angriff waren am Dienstag rund 47 Menschen getötet worden.

36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Gewaltverbrechen

Itter - Der 36-jährige Mann, der am Dienstagabend in seiner Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden wurde, ist durch massive Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Halsbereich getötet worden. Das ergab eine Obduktion am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck. Die Ermittlungen dauern weiter an, auch Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Der Täter war vorerst noch unbekannt.

Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

Europäisches Außenministertreffen zu EU-Reform in Berlin

Berlin - Vor dem Hintergrund der Debatte über eine Erweiterung der Europäischen Union kommen am morgigen Donnerstag in Berlin zahlreiche Außenministerinnen und -minister von EU-Mitgliedsstaaten und -Bewerberländern zusammen. Bei der Konferenz soll unter anderem darüber diskutiert werden, welche Reformen die EU fit für eine Erweiterung machen können und wie künftige Mitglieder fit für einen Beitritt werden können. Österreich ist durch Außenminister Alexander Schallenberg vertreten.

Bereits mehr als 140.000 Ausländer aus Pakistan ausgereist

Islamabad/Kabul - Pakistan hat am Mittwoch damit begonnen, Ausländer ohne gültige Papiere in Sammellager zu bringen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Frist, bis zu der alle Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen haben müssen. Das betrifft vor allem afghanische Flüchtlinge. Nach pakistanischen Angaben haben bereits mehr als 140.000 Ausländer das Land verlassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red