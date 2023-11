Sturm gegen GAK im Cup nur mit Mühe weiter

Graz - Mit viel Mühe hat Sturm Graz erneut das prestigeträchtige Grazer Derby im Fußballcup gewonnen. Der Bundesliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger zog mit einem 3:2 (1:2) gegen den GAK am Donnerstag ins Viertelfinale ein. Bryan Teixeira (84.) erzielte in einer hitzigen und turbulenten Partie vor 16.400 Zuschauerinnen und Zuschauern den entscheidenden Treffer.

Israelische Armee meldet Umzingelung von Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza-Stadt umzingelt. "Unsere Soldaten haben die Umzingelung der Stadt Gaza, des Zentrums der Terrororganisation Hamas, abgeschlossen", sagte Donnerstagabend Militärsprecher Daniel Hagari. Die radikalislamische Hamas drohte ihrerseits, dass die israelischen Soldaten im Gazastreifen "in Leichensäcken" nach Hause zurückkehren würden. Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt.

20.000 demonstrierten in Wien bei Lichtermeer für Geiseln

Wien - Mehr als 20.000 Menschen haben Donnerstagabend laut Mitorganisator Daniel Landau am Lichtermeer am Wiener Heldenplatz teilgenommen, um für die Freilassung der Hamas-Geiseln sowie gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass zu demonstrieren. "Ich möchte diese Veranstaltung nicht offiziell beginnen, ohne dass der Botschafter 'meines' Israel - auch wenn ich nicht israelischer Staatsbürger bin - hier wäre", sagte Landau. Vorkommnisse gab es laut Polizei keine.

Blinken besucht erneut Israel

Washington - US-Außenminister Antony Blinken will am Freitag erneut Israel besuchen. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken sowohl nach Israel als auch nach Jordanien. Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und anderen Vertretern der israelischen Regierung zusammenkommen, um sich über deren militärische Pläne und Ziele zu informieren. Außerdem werde es um weitere humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen gehen.

Weitere Ausländer haben Gazastreifen verlassen

Kairo/Washington - Am zweiten Tag in Folge haben Ausländer den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen können. In zwei Bussen seien zunächst "hundert Reisende mit ausländischer Staatsangehörigkeit" über den Grenzübergang nach Ägypten gelangt, sagte der palästinensische Grenzsprecher Wael Abu Mohsen am Donnerstag. Bis Ende des Tages sollten ägyptischen Angaben zufolge bis zu 400 Menschen mit ausländischem Pass sowie 60 Verletzte die Grenze passieren.

Metaller-KV - Wieder keine Einigung, Warnstreiks ab Montag

Wien - Bei den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie hat es auch in der vierten Gesprächsrunde keine Einigung gegeben. Von kommenden Montag bis Mittwoch finden nun Warnstreiks in der Metallindustrie statt, am 9. November wird weiter verhandelt. Die Arbeitgeber betonten nach Gesprächsabbruch, dass sie den Gewerkschaften entgegen gekommen seien, die Arbeitnehmervertreter hingegen sprachen von einer "Vodoo-Mathematik" und geschönten Zahlen.

Neue und letzte Single der Beatles veröffentlicht

London - Paul McCartney kann es selbst kaum glauben. "Dass ich im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik arbeite, wow!" Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen. "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", betont die 81 Jahre alte Musiklegende in einer kurzen Dokumentation, die am Vorabend der Premiere von "Now And Then" auf Youtube veröffentlicht wurde.

Berichte: Signa-Gesellschafter fordern Rückzug von Benko

Wien - Die Mitgesellschafter der Signa Holding wollen Firmengründer Rene Benko offenbar entmachten. Das berichten "Handelsblatt" und "Spiegel" laut Vorabmeldungen. In einem persönlichen Schreiben fordern sie laut "Handelsblatt" Benko auf, sich aus der Führung der Signa-Gruppe zurückzuziehen und seine Stimmrechte an einen Treuhänder zu übergeben. Der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz soll Signa-Generalbevollmächtigter werden.

