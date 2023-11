Hastelsteiner: Benko übergibt Signa-Ruder an Sanierer

Wien - Der Tiroler Investor Rene Benko steht vor dem Rückzug als Lenker des von ihm gegründeten, und zuletzt verlustträchtigen Immobilienkonzerns Signa. An seine Stelle soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter treten, sagte der Signa-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am Freitag zum "Ö1-Mittagsjournal". "Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen." Die Signa reagierte nicht auf Medienanfragen.

Schweres Erdbeben in Nepal fordert über 120 Tote

Kathmandu - Ein Erdbeben hat am späten Freitagabend Nepal erschüttert und schon mehr als 120 Menschenleben gefordert. Nach Messungen der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 5,6 und ereignete sich in einer Tiefe von rund 18 Kilometern, Nepals Nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) gab eine Stärke von 6,4 an. Das Zentrum lag demnach etwa 400 km nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Die Kontaktaufnahme zum betroffenen Distrikt Jajarkot gestaltete sich zu nächtlicher Zeit schwierig.

Tursky mit 91,9 Prozent neuer ÖVP-Stadtparteichef

Innsbruck - Innsbrucks ÖVP hat einen neuen Frontmann. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky wurde am Stadtparteitag Freitagabend mit 91,9 Prozent der Stimmen zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Man wollte Einigkeit demonstrieren, was schlussendlich auch gelang. Der Digitalisierungsstaatssekretär übernimmt auch die Spitze des bürgerlichen Wahlbündnisses für die Gemeinderatswahl im kommenden April. Er will Grünen-Bürgermeister Georg Willi aus dem Amt kegeln.

US-Beamter: Geisel-Freilassung bei "konsequenter Feuerpause"

Washington - Nach Angaben aus US-Regierungskreisen wäre für eine Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln eine "sehr konsequente Pause" der Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation erforderlich. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten, derzeit würden "ernsthafte Gespräche" über das Thema geführt und betonte gleichzeitig, dass es bisher keine Vereinbarung für eine solche Pause gebe.

Amoklauf mit 18 Toten - Biden besucht betroffene Kleinstadt

Augusta (Maine) - Eineinhalb Wochen nach einem Amoklauf mit 18 Todesopfern ist US-Präsident Joe Biden in die betroffene Kleinstadt Lewiston im Bundesstaat Maine gereist. Der von seiner Ehefrau Jill begleitete Biden traf dort am Freitag zunächst Regional- und Lokalpolitiker, darunter Maines Gouverneurin Janet Mills und Lewistons Bürgermeister Carl Sheline. Der Präsident wollte sich zudem mit Opferangehörigen und Vertretern der Einsatzkräfte austauschen.

Musks KI-Start-up will am Samstag erstes Programm starten

London - Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up-Unternehmen xAI von High-Tech-Milliardär Elon Musk will am Samstag sein erstes Programm herausbringen. Das Modell werde zunächst einer "ausgewählten Gruppe" zugänglich gemacht, schrieb Musk am Freitag auf der Onlineplattform X. "In einigen wichtigen Punkten wird es das Beste sein, das es derzeit gibt." Musk will mit dem Programm unter anderem dem beliebten Chatbot ChatGPT von OpenAI Konkurrenz machen.

