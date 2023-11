Schweres Erdbeben in Nepal forderte über 130 Menschenleben

Kathmandu - Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 138 Menschen gestorben. Zudem seien bisher 166 Verletzte gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Kathmandu am Samstag. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Das Beben am Freitag um 23.47 Uhr Ortszeit hatte laut der Nationalen Erdbebenwarte NEMRC eine Stärke von 6,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit Stärke 5,6 an.

Israels Armee greift Krankenwagen in Gaza an

Washington/Gaza - Israels Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen von der islamistischen Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen getötet worden, teilte sie mit. Das Hamas-Gesundheitsministerium gab dagegen an, es seien Verwundete zum Grenzübergang transportiert worden, damit diese in Ägypten behandelt werden können. Extremistische Palästinenser im Gazastreifen feuerten indes erneut Raketen auf den Süden Israels ab.

Tote nach schweren Unwettern in der Toskana

Florenz - Die Zahl der Todesopfer bei den schweren Unwettern in der italienischen Region Toskana ist auf sechs gestiegen. Zwei Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden am Freitagabend mit. Die meisten Toten wurden aus der Gemeinde Montemurlo nördlich von Florenz gemeldet, in der der Fluss Bisenzio über die Ufer trat. Besonders betroffen waren auch die Städte Prato, Empoli und Pontedera.

Heftige Schießereien in Guineas Hauptstadt

Conakry - In Guineas Hauptstadt Conakry hat es am Samstag heftige Schießereien gegeben. Zur Ursache gab es zunächst keine bestätigten Angaben. "Faz.net" berichtete unter Berufung auf lokale guineische Medien, der Anführer des "Weihnachtsputsches" von 2008 und frühere Staatspräsident Moussa "Dadis" Camara sei offenbar aus dem Gefängnis geflohen.

Mehr als 200.000 Afghanen haben Pakistan verlassen

Kabul/Islamabad - Vor dem Hintergrund angedrohter Massenabschiebungen aus Pakistan haben nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 200.000 Afghanen das südasiatische Land verlassen. Der "Rückführungsprozess" verlaufe reibungslos, sagte der geschäftsführende Innenminister Sarfaraz Bugti der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Zahlen bezogen sich auf den Zeitraum der vergangenen Wochen seit der Ankündigung der Atommacht, Flüchtlinge abschieben zu wollen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Besuch in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff vor gut 20 Monaten eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union führen und im Parlament eine Rede halten. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden.

Illegale Glücksspielautomaten in Salzburg beschlagnahmt

Salzburg - Die Finanzpolizei hat im Oktober in der Stadt Salzburg 67 illegale Glücksspielautomaten in zehn illegalen Etablissements beschlagnahmt. Die Lokale waren als Weinstube, Wettbüro oder Kosmetikstudio getarnt. Die zehn Geschäftslokale wurden über vier Tage hinweg geprüft, einige waren verschlossen und videoüberwacht, berichtete das Finanzministerium am Samstag. Die Lokale mussten vom Einsatzkommando Cobra zwangsgeöffnet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red