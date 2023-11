Israels Armee: Erhöhen Druck "tief in der Stadt Gaza"

New York - Die israelischen Bodentruppen sind nach Militärangaben bereits "tief in der Stadt Gaza" im Einsatz. Man erhöhe dort den Druck, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montagabend. Am Sonntag hatte der Sprecher gesagt, die Stadt Gaza sei vollständig eingekreist. Man habe den Gazastreifen in zwei Hälften geteilt. Unterdessen wurde der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten am Montag wieder für die Ausreise von Ausländern und Verletzte geöffnet.

Van der Bellen betont Verantwortung gegenüber Israel

Wels/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Kundgebung der Welser Initiative gegen Faschismus (Antifa) im Gedenken an die Novemberpogrome die "immerwährende Verantwortung" Österreichs eingemahnt. "Angesichts der schrecklichen, barbarischen Taten, die auf unserem Boden an Jüdinnen und Juden verübt wurden", sei es die Pflicht der Republik und ihrer Vertreterinnen und Vertreter, "entschieden und aus tiefster Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten".

Charles III. hält erste Thronrede als König im Parlament

London - Charles III. hält am Dienstag seine erste Thronrede als König zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments in London. Bei der Zeremonie verliest der 74-jährige Monarch vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak. Darin verkündet die Regierung traditionell ihre wichtigsten Vorhaben für das kommende Jahr.

Clemens J. Setz gewinnt den Österreichischen Buchpreis

Wien - Der in Wien lebende Grazer Clemens J. Setz (40) ist am Montagabend in Wien für seinen bei Suhrkamp erschienenen Roman "Monde vor der Landung" mit dem Österreichischen Buchpreis 2023 ausgezeichnet worden. Den Debütpreis bekam bei der achten Verleihungsgala im Kasino am Schwarzenbergplatz Arad Dabiri für sein im Septime Verlag erschienenes "Drama". Der Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Alle übrigen Finalisten erhalten 2.500 Euro.

Trump räumt in Prozess ungenaue Vermögensschätzungen ein

New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in einem Gerichtsverfahren in New York wegen Betrugs bei der Bewertung von Immobilien ungenaue Vermögensschätzungen eingeräumt. Im Zeugenstand unter Eid erklärte Trump am Montag, seine Firma habe unter anderem sein Anwesen in Mar-a-Lago und den Golfplatz Doral in Florida unterbewertet und seine Wohnung im Trump Tower überbewertet. Der Ex-Präsident versuchte dabei, die Bedeutung der Schätzungen herunterzuspielen.

OeNB-Chef Holzmann schließt weitere Zinserhöhung nicht aus

Frankfurt - Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, erteilt Börsenspekulationen auf rasche Zinssenkungen eine Absage. Mit einer baldigen Senkung der Zinsen sei nicht zu rechnen, so das Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag am Rande einer Konferenz in Wien. "Irgendwann wird das geschehen, aber im Moment sehe ich das nicht." Die EZB müsse die Inflationsentwicklung genau beobachten und bereit sein, die Zinsen nötigenfalls erneut anzuheben.

Morawiecki in Polen erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Warschau - Gut drei Wochen nach dem Erfolg eines Dreier-Oppositionsbündnisses bei der Parlamentswahl in Polen hat Präsident Andrzej Duda mit einer umstrittenen Entscheidung den Machtwechsel weiter hinausgezögert. Das Staatsoberhaupt erteilte am Montag dem bisherigen Premier Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen PiS den Auftrag zur Regierungsbildung.

Schallenberg empfängt tschechischen Außenminister Lipavsky

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Dienstag seinen tschechischen Amtskollegen Jan Lipavsky zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Nach Angaben des Außenministeriums werden neben den bilateralen Beziehungen auch der Terror der Hamas auf Israel, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie vor dem Hintergrund der "Freunde des Westbalkans"-Initiative die EU-Erweiterung um die Westbalkan-Staaten im Fokus stehen.

