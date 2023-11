SPÖ-Parteitag: Schieder mit 89,8 Prozent EU-Spitzenkandidat

Wien/Graz - Andreas Schieder wird die SPÖ wieder als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Die Delegierten haben der Kandidatenliste am zweiten Tag des SPÖ-Bundesparteitags in Graz am Sonntag grünes Licht gegeben. Schieder erhielt 89,8 Prozent. Auf dem zweiten Platz der Liste für die Wahl im Juni steht wieder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner, sie bekam 96,9 Prozent.

EU kritisiert Hamas wegen "menschlicher Schutzschilde"

Brüssel - Die Europäische Union hat der radikalislamischen Hamas vorgeworfen, Krankenhäuser und Zivilisten im Gazastreifen als "menschliche Schutzschilde" zu benutzen. In einer Erklärung, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag im Namen der EU verbreitete, wurde Israel zugleich zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen, um das Leben von Zivilisten zu schützen.

800 Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass verließen Gaza

Kairo/Gaza - Aus dem Gazastreifen sind erneut Hunderte Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass ausgereist. Mehr als 800 von ihnen hätten den Grenzübergang Rafah nach Ägypten überquert, sagte ein Sprecher des Kontrollpunkts auf palästinensischer Seite am Sonntag. Damit hätten seit Wiederöffnung der Grenze vor etwa eineinhalb Wochen rund 2.700 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen.

Zehntausende bei Demos gegen Antisemitismus in Frankreich

Paris - In Frankreich sind am Sonntag Zehntausende Menschen gegen den zunehmenden Antisemitismus im Land auf die Straße gegangen, darunter zahlreiche Politikerinnen und Politiker. Nach Angaben des Regierungssitzes Matignon sollen bei den landesweiten Demonstrationen über 30 Minister präsent gewesen sein, davon mehr als 20 in Paris, darunter auch Premierministerin �lisabeth Borne, deren jüdischer Vater in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden war.

Ätna spuckt große Mengen Lava

Catania - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Sonntag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem mehr als 3300 Meter hohen Berg stand am Abend eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein. Dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zufolge reicht die sogenannte Eruptionssäule bis in eine Höhe von 4,5 Kilometern. Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören.

Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand in St. Pölten

St. Pölten - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten hat Sonntagfrüh den Einsatz von 67 Mitgliedern von fünf Feuerwehren gefordert. 45 Personen wurden nach Angaben der Helfer aus dem Gebäude gerettet. Neun Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und galten somit als verletzt, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion. Die im Keller ausgebrochenen Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht. Bereits angelaufen ist die Ursachenforschung.

Pkw prallte gegen Dampf-Museumsbahn: ein Verletzter

Stainz - In der Weststeiermark ist am Samstag ein Pkw gegen die Dampflok der Museumsbahn Stainzer Flascherlzug geprallt, dabei wurde der Pkw-Lenker verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde durch den Aufprall auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Graschuh bei Stainz in eine Wiese geschleudert, der Lenker eingeklemmt. Die Bergung erfolgte durch die Wehren Stallhof, Stainz, Rossegg und Rassach mit hydraulischem Rettungsgerät. Die Person wurde ins Spital gebracht.

