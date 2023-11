Zwölf Jahre Haft für Darknet-Suche nach Killer für Ex-Frau

Graz - Ein 33-Jähriger soll versucht haben, den Streit um die Kindesobsorge mit seiner Ex-Frau auf äußerst drastische Weise zu lösen: Er heuerte im Darknet einen Killer an und bezahlte auch - doch weiter passierte nichts. Das Geld war weg, außerdem kam eine Anklage wegen versuchten Mordes dazu. Der Wiener fühlte sich nicht schuldig, wurde aber am Freitag im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat nicht rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Erdogan buhlt in Berlin um Kampfjets

Berlin - Kurz vor dem Treffen von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei auf ein deutsches Ja zum türkischen Kauf von Eurofighter-Jets gedrängt. Ankaras Interesse an 40 Kampfflugzeugen sei der Regierung bekannt, hieß es in Berlin. Erdogan traf unterdessen im Schloss Bellevue den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Für Putin bleibt Fenster nach Europa offen

Petersburg - Russland hält das Fenster nach Europa nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin trotz Windes weiter geöffnet. Auch wenn darüber nachgedacht werde, das Fenster zuzudrücken, werde dies nicht geschehen, sagte Putin am Freitag in Sankt Petersburg beim Internationalen Kulturforum. "Wenn es weht, denkt man, es (das Fenster) zuzumachen, um sich nicht zu erkälten", wurde Putin von der Staatsagentur TASS zitiert. "Aber wir haben gutes Wetter", fügte er hinzu.

Kiew: Schwere Kämpfe am linken Ufer des Dnipro bei Cherson

Kiew (Kyjiw) - Nach den überraschenden Vorstößen ukrainischer Truppen über den Dnipro bei Cherson im Süden der Ukraine dauern die schweren Kämpfe in der Region an. Wie der ukrainische Generalstab am Freitag mitteilte, sei die Aufgabe der über den Fluss übergesetzten Truppen, "Ablenkungsmanöver, Überfälle und Aufklärungsaktionen durchzuführen". Unter anderem sollten Nachschubwege der russischen Militärs sowie Artilleriestellungen ausgekundschaftet werden.

Wiener Börse schließt im Plus, ATX gewinnt 0,38 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Gewinnen bestritten. Der ATX legte um 0,38 Prozent auf 3.274,22 Einheiten zu - auf Wochensicht entsprach dies einem Aufschlag von über zwei Prozent. Unter den Einzelwerten kletterten DO & CO nach ihren ergebnisbedingten Zuwächsen am Vortag um weitere 1,9 Prozent hinauf. Für die Aktien von CA Immo ging es indes bei einem hohen Handelsaufkommen um 5,4 Prozent hinab.

Rauch will weiter mit Ärzten über Gesundheitsreform sprechen

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will weiter an seiner geplanten Gesundheitsreform festhalten, wie er am Freitag nach einem Treffen mit Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart betont hat. Zu den unterschiedlichen Positionen seien "für die kommenden Tage weitere Gespräche vereinbart" worden. Die Kammer will ihrerseits in den kommenden Tagen noch weitere Gespräche mit "hochrangigen Entscheidungsträgern" führen, um einen drohenden Verlust an Einfluss zu verhindern.

