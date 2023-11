Schallenberg trifft in London neuen Außenminister Cameron

Wien/London - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Montag in London mit seinem neuen britischen Amtskollegen David Cameron zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die Lage im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie bilaterale Fragen genannt. Der frühere konservative Premierminister Cameron war erst vor einigen Tagen überraschend in die erste Reihe der britischen Politik zurückgekehrt.

"Terrortunnel" unter Al-Shifa-Spital in Gaza entdeckt

Tel Aviv - Mehrere Tage nach Beginn ihres umstrittenen Einsatzes im größten Krankenhaus des Gazastreifens hat die israelische Armee einen weiteren Beleg für dessen terroristische Nutzung präsentiert. Auf dem Gelände des Al-Shifa-Spitals sei in zehn Meter Tiefe ein 55 Meter langer "Terrortunnel" entdeckt worden, teilte die israelische Armee am Sonntag auf X (vormals Twitter) mit. Die Terrororganisation Hamas hatte bisher immer bestritten, dass sich unter Spitälern solche Tunnel befinden.

Houthi-Rebellen entführten Frachtschiff mit Israel-Bezug

Sanaa - Die Houthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein Frachtschiff entführt. Bei einem "Militäreinsatz" im Roten Meer sei ein israelisches Schiff gekapert und zur jemenitischen Küste gebracht worden, sagte Rebellensprecher Yahya Sari am Sonntag. Der Nachrichtensender Al Hadath berichtete, dass es sich um den Autotransporter "Galaxy Leader" handelt. Israelischen Medienberichten zufolge gehört das Schiff zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar.

Kleinflugzeug landete auf Schaumteppich in Kärnten

Micheldorf - Eine filmreife Flugzeug-Notlandung hat sich am Sonntagnachmittag auf dem Flugfeld Hirt bei Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) zugetragen. Ein Sportflugzeug landete auf einem 350 Meter langen Schaumteppich, den fünf Feuerwehren zuvor auf die Wiese aufgetragen hatten, berichtete ORF Kärnten. Grund für die Bodenbehandlung: Der Pilot konnte das Fahrwerk des Leichtflugzeugs nicht ausfahren. Er kreiste über dem Flugfeld, während 98 Feuerwehrleute es mit Schaum präparierten.

Mindestens 32 Tote bei Kämpfen zwischen Sudan und Südsudan

Khartum - In dem zwischen Sudan und Südsudan umstrittenen Gebiet Abyei sind bei Zusammenstößen am Sonntag mindestens 32 Menschen getötet worden. 20 weitere seien nach Behördenangaben verletzt worden. Unter den Toten seien 31 Zivilisten sowie ein Soldat der UN-Friedenstruppe Unisfa, sagte der Sprecher des Verwaltungsgebietes Abyei, Boulis Peter Kuoch, der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Eine Stellungnahme der Unisfa lag zunächst nicht vor.

Sohn nach tödlichem Faustschlag an Vater vor Gericht

Innsbruck/Bad Häring - Ein 32-Jähriger muss sich am Montag am Innsbrucker Landesgericht u.a. wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verantworten, nachdem er vergangenen Juni seinem Vater in Bad Häring (Bezirk Kufstein) einen Faustschlag versetzt haben soll und dieser daraufhin verstarb. Vater und Sohn sollen sich bei der Hochzeit der Schwester des Angeklagten gestritten haben. Es kam bei der laut Anklage "alkoholisierten und emotionalen Auseinandersetzung" zu dem Vorfall.

Ex-US-First Lady Rosalynn Carter mit 96 Jahren gestorben

Washington - Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise der Familie" gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe", zitierte die Stiftung den 99 Jahre alten Jimmy Carter.

Mehrere Tote und schwere Schäden nach Orkan in Sibirien

Kemerowo - Infolge eines Orkans sind in Sibirien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Im Gebiet Kemerowo seien zudem 18 Bewohner verletzt worden, teilte der regionale Zivilschutz am Sonntag laut Agentur Interfax mit. Hunderte Häuser wurden demnach beschädigt. In sozialen Netzwerken wurde ein Video geteilt, das aus der Stadt Nowokusnezk stammen soll und zeigt, wie ein Baum umstürzt und auf ein fahrendes Auto kracht.

