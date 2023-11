Israel nennt Details zu Gaza-Deal

Amman - Israel hat weitere Details zum Abkommen mit der Hamas über eine Feuerpause sowie den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge veröffentlicht. Für den gesamten Austausch von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen gegen bis zu 100 lebende Geiseln aus Israel sind maximal zehn Tage vorgesehen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Kabinettsbeschluss dazu.

Untersuchungskommission zu Pilnacek-Aufnahmen kommt

Wien - Nach den am Vortag aufgetauchten Tonaufnahmen des vor kurzem verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek will Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eine Untersuchungskommission einrichten. Nach den schweren Vorwürfen habe sie ihr Ministerium damit beauftragt, um für umfassende Aufklärung zu sorgen, hieß es in einem der APA übermittelten Statement. Zuvor hatte ÖVP-Chef Karl Nehammer den in die Kritik geratenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) verteidigt.

Spannende Parlamentswahl in den Niederlanden

Den Haag - In den Niederlanden haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der ausschlaggebenden Zweiten Kammer neu zu bestimmen. Nach letzten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit drei Parteien zwischen 15 und 19 Prozent der Stimmen erwartet. Erstmals könnte der Rechtspopulist Geert Wilders (60) mit seiner Partei für die Freiheit stärkste Kraft werden.

Streitigkeiten bei Drogenverkauf als Motiv für Macheten-Mord

Wien - Das brutale Tötungsdelikt mit einer Machete im April bei der U-Bahnstation Jägerstraße in Wien-Brigittenau dürfte im Zuge von Streitigkeiten unter Drogenhändlern begangen worden sein. Als Haupttäter gilt ein 21-jähriger Algerier. Weitere drei Verdächtige, die bei der Bluttat dabei waren, befanden sich in Haft und zeigten sich geständig, gab Gerhard Winkler, der Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, bei einer Pressekonferenz bekannt.

Orban will in EU Debatte über Ukraine-Politik erzwingen

Brüssel - Der ungarische Regierungschef Viktor Orban will über eine neue Vetodrohung eine Grundsatzdebatte über die Ukraine-Politik der EU erzwingen. Solange man keinen Konsens über die künftige Strategie im Umgang mit dem angegriffenen Land gefunden habe, könne es auf Ebene der Staats- und Regierungschefs keine Entscheidungen über Russland-Sanktionen, Zuwendungen, Sicherheitsgarantien oder den Erweiterungsprozess geben, schreibt Orban am Mittwoch in einem Brief an seine EU-Kollegen.

EU-Parlament lehnte Verordnung zur Pestizidreduktion ab

Straßburg - Die Abgeordneten des Europaparlaments haben die geplante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln in der EU um 50 Prozent bis 2030 am Mittwoch abgelehnt. Die Berichterstatterin der geplanten Pestizid-Verordnung (SUR), die österreichische Grünen-EU-Abgeordnete Sarah Wiener, sprach nach der Abstimmung in Straßburg von einem "schwarzen Tag für die Umwelt und die Gesellschaft". Der Vorschlag sah zudem eine 65-prozentige Reduzierung von "gefährlicheren Pestiziden" vor.

Ukraine und Russland melden gegenseitigen Drohnenbeschuss

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftabwehr hat nach Angaben des Militärs in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 14 Drohnen der russischen Streitkräfte abgeschossen. Das russische Verteidigungsministerium wiederum meldete, seine Luftabwehr habe drei ukrainische Drohnen über der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgeschossen.

Mann fand Ring von Österreicherin nach Jahrzehnten in Bayern

München /St. Johann/Pongau - Mit dem Fund ihres Eherings auf einem Feld bei Hohenlinden, östlich von München, hat ein Sondengeher eine 81-jährige Österreicherin glücklich gemacht. Die Frau hatte früher in dem Ort gelebt und den Ring nach ihrer Hochzeit 1964 verloren, berichtete die "Ebersberger Zeitung" am Mittwoch. Mehr als 50 Jahre später entdeckte der Sondengeher, ein Polizist, den Goldring in der Erde. Mit hartnäckiger Recherche machte er die Frau ausfindig, die inzwischen im Salzburger Pongau lebt.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX legte um 0,17 Prozent auf 3.258 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons mit den Aktienkursen nach oben. Auf Unternehmensebene stand mit veröffentlichten Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann im Blickfeld. Die Papiere des Ölfeldausrüsters fielen um 1,8 Prozent. CA Immo bauten ungeachtet einer negativeren Analystenmeinung ein Plus von 1,9 Prozent.

