Sobotka weist vor Parlament alle Vorwürfe zurück

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Donnerstag zu Beginn der Plenarsitzung des Nationalrats die in den vergangenen Tagen gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Diese entsprächen "in keinster Weise der Wahrheit", meinte der Parlamentschef in einer sehr kurzen Erklärung. Er habe zu keiner Zeit irgendeinen Einfluss auf Ermittlungen, laufende Verfahren oder Sicherstellungsanordnungen genommen. Grüne, FPÖ und SPÖ legten Sobotka den Rücktritt nahe.

Staatsanwalt prüft Anfangsverdacht gegen Sobotka

Wien - Das heimlich aufgenommene Tonband, auf dem der mittlerweile verstorbene einstige Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhoben hatte, lässt nun die Behörden tätig werden. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit einen Anfangsverdacht gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch, teilte eine Sprecherin der APA am Donnerstag mit.

Laut Israel keine Geiselfreilassung vor Freitag

Jerusalem/Doha - Die zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas ausgehandelte Freilassung einer größeren Zahl von Geiseln wird nach Angaben des israelischen nationalen Sicherheitsberaters nicht vor Freitag stattfinden. Die Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln dauerten an, erklärte Sicherheitsberater Tzahi Hanegbi Mittwochabend. Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Feuerpause in Gaza soll indes nach Angaben aus Katar in Kürze bekanntgegeben werden.

Wilders legt laut Hochrechnungen in den Niederlanden zu

Den Haag - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders will nach seinem überraschend klaren Wahlsieg umgehend die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung ausloten. Er kündigte an, noch am Donnerstag mit der Suche nach Koalitionspartnern zu beginnen. Die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders kommt nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen auf 37 Sitze der 150 Mandate in der Zweiten Kammer des Parlaments. Wilders verdoppelte damit sein Ergebnis der vorigen Wahl von 2021.

Betagte Frau von Passanten aus Donau gerettet

Traismauer - Im Raum Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist Donnerstagfrüh eine Frau aus der Donau gerettet worden. Nach Angaben von Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich hatten ein Lkw-Fahrer und ein weiterer Passant die im Fluss treibende etwa 70-Jährige entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Die Seniorin habe eine starke Unterkühlung erlitten. Sie wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

In Neuseeland steht neue konservative Regierungsmehrheit

Wellington - In Neuseeland steht über einen Monat nach der Parlamentswahl eine Regierungsmehrheit. Die National Party teilte am Donnerstag mit, sie habe sich mit ACT New Zealand und New Zealand First auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Die konservative National Party war aus der Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Neuer Regierungschef soll Christopher Luxon werden.

