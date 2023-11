Metaller-KV - Einigung auf 8,6 Prozent: Sozial gestaffelt

Wien - Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie hat es Donnerstagabend eine Einigung gegeben. Sie sieht eine durchschnittliche Erhöhung der Löhne und Gehälter um brutto 8,6 Prozent vor. Durch eine Staffelung bekommen die unteren Einkommensbezieher zehn Prozent mehr. Die Einigung gilt für zwei Jahre, wobei im zweiten Jahr ein Prozent auf die rollierende Inflation drauf geschlagen wird, teilten die Arbeitgeber mit.

Israel-Armee: Zwei Geiseln in Gaza dem Roten Kreuz übergeben

Tel Aviv - Die israelische Armee hat am Donnerstag nach eigenen Angaben zwei israelische Geiseln aus dem Gazastreifen übernommen. Es handle sich um zwei Frauen, die im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas freigelassen worden seien, teilte die Armee mit. In den nächsten Stunden würden weitere von der Hamas bei ihrem Großangriff am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppte israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, teilte die Armee weiter mit.

Insolvenzverwalter traut sich Einschätzung erst in Wochen zu

Wien - Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, der Anwalt Christof Stapf, traut sich erst in einigen Wochen eine Einschätzung zu, ob der Plan, die mit 5 Mrd. Euro verschuldete Firma zu sanieren, hält. Erst bei der Berichtstagsatzung am 19. Dezember "wird sich eine Einschätzung treffen lassen, wie realistisch der vorgelegte Finanzplan ist und ob ein Sanierungsplan erfüllt werden kann", erklärte Stapf am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Verbotsgesetz wird verschärft

Wien - Die Verschärfung des Verbotsgesetzes kann wohl noch heuer beschlossen werden. Im heutigen Justizausschuss stimmten der Novelle nicht nur die Koalitionsparteien sondern auch SPÖ und NEOS zu, womit die nötige Verfassungsmehrheit gesichert sein sollte. Wer nationalsozialistische oder andere in Österreich verbotene Symbole verbreitet bzw. trägt, muss künftig mit deutlich höheren Strafen rechnen.

EU-Dissens bei OSZE-Tagung - Schallenberg traf Lawrow

Skopje - Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage hat am Donnerstag in Skopje die zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begonnen. Während die Ukraine, Polen und die Balten-Staaten das Treffen aus Protest gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow boykottierten, traf dieser mehrere EU-Amtskollegen, darunter Alexander Schallenberg (ÖVP), der die anderen OSZE-Staaten scharf kritisierte.

Edtstadler will Bosnien zu EU-Beitritt "Signal senden"

EU-weit/Brüssel/Wien - EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Donnerstag nach Sarajevo gereist. Bei mehreren Arbeitsgesprächen mit Regierungsvertretern von Bosnien und Herzegowina will Edstadtler bezüglich einer EU-Perspektive für den Balkan-Staat "ein Signal senden". Es gehe darum zu zeigen, "dass wir es ernst meinen", so Edtstadler. Sie verwies darauf, dass Österreich sich stark dafür einsetze, dass die Annäherung von Bosnien und Herzegowina an die EU beschleunigt werde.

Hausärzte fordern mehr Impfstoff gegen Grippe

Wien - Bei der diese Saison erstmals um die Rezeptgebühr erhältlichen Influenza-Impfung sind die Kontingente teilweise aufgebraucht, darunter der Impfstoff ab 65 Jahren. Es seien auch keine Nachbestellungen möglich, teilte die Ärztekammer (ÖÄK) am Donnerstag per Aussendung mit. "Dieser Missstand muss schnellstmöglich behoben werden", forderte ÖÄK-Vizepresident Edgar Wutscher. Es seien erst die Hälfte der Dosen verimpft, hieß es dagegen auf APA-Anfrage im Gesundheitsministerium.

Briefträger in Wien stahl jahrelang tausende Postsendungen

Wien - Ein Postbediensteter soll über fünf Jahre hinweg tausende Postsendungen entwendet haben. Laut einer Aussendung des Innenministeriums flog der Mann durch Ermittler des Bundeskriminalamtes (BK) auf, die Scheinkäufe im Internet getätigt hatten. Ein Kollege beobachtete den 50-Jährigen dann im vergangenen September, wie er Kuverts öffnete, den Inhalt an sich nahm und die Umschläge wegwarf.

