Israel: 10.000 Luftangriffe auf Gaza seit Kriegsbeginn

Gaza/Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte haben seit Beginn des Gazakriegs eigenen Angaben zufolge rund 10.000 Luftangriffe auf Ziele in dem abgeriegelten Palästinensergebiet durchgeführt. Im Gazastreifen seien unter anderem Kommandozentralen, Tunnel und Waffenlager palästinensischer Terrororganisationen Ziele gewesen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Angriffe wurden auch am Sonntag fortgesetzt.

Nach Stromausfall wieder Stromversorgung im Murtal

Graz/Bez. Murtal/Weißkirchen - Rund 20.000 Haushalte im Murtal, die nach den heftigen Schneefällen am Wochenende seit Samstag ohne Stromversorgung sind, konnten am Sonntagnachmittag aufatmen: Der Ersatz für einen eingeknickten Hochspannungsmasten wurde in Betrieb gesetzt und somit die Haushalte wieder ans Stromnetz angebunden. "Das Murtal ist bis auf wenige Haushalte wieder mit Strom versorgt", teilte Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik erleichtert gegenüber der APA mit.

Suchaktion nach Lawinenabgang in Salzburg abgebrochen

Obertauern - Eine groß angelegte Suchaktion nach zwei möglicherweise Verschütteten nach einem Lawinenabgang Sonntagmittag im Bereich des Seekareck bei Obertauern im Bundesland Salzburg ist am Nachmittag abgebrochen worden. Vermisstenmeldungen hätten sich nicht bestätigt, es gab auch keine Anzeichen auf Verschüttete. Das berichtete die Salzburger Bergrettung in einer Presseaussendung.

Vier Tote bei Explosion während Gottesdienst auf Philippinen

Marawi - Bei einer Explosion während einer katholischen Messe auf den Philippinen sind am Sonntag vier Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Das teilten Polizei und Militär mit. Ersten Ermittlungen zufolge sei die Explosion durch eine selbstgebaute Bombe ausgelöst worden, erklärte die Polizei. Präsident Ferdinand Marcos Jr. machte ausländische Terroristen verantwortlich.

Al Gore mit scharfer Kritik an COP28-Gastgeber

Dubai - Bei der UNO-Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat der frühere US-Vizepräsident und Klimaschutz-Vorkämpfer Al Gore den Gastgeber wegen dessen Treibhausgasausstoßes angeprangert. "Die Abu Dhabi National Oil Company behauptet noch immer, keine Methanemissionen oder andere vom Transport von Öl und Gas zu haben. Nun, tatsächlich haben sie welche. Wir können sie aus dem Weltraum sehen", sagte Gore am Sonntag im Plenum der Konferenz in Dubai.

Kritik an Gesundheitserklärung auf Weltklimakonferenz

Dubai - Angesichts von Hitzewellen und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Zika setzt sich die Einsicht durch, dass derartige gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zunehmend zur globalen Bedrohung werden. Deswegen hat bei der COP28 in Dubai am Sonntag zum ersten Mal bei einer UNO-Klimakonferenz ein Thementag "Gesundheit" stattgefunden. Gesundheitsexpertinnen und -experten bezeichneten eine von etlichen Staaten verabschiedete Erklärung als zu schwach.

Vulkan auf Sumatra ausgebrochen

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Marapi ausgebrochen und hat eine rund drei Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Der Ausbruch ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag Ortszeit, wie örtliche Behörden mitteilten. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Behörden richteten den Angaben zufolge eine Sperrzone von drei Kilometern rund um den Krater ein.

Wiener Verein pflegte Kontakte zur Hamas

Wien - Seit dem Angriff der Hamas auf Israel finden vielerorts Demonstrationen statt, bei denen bekundet wird, sich mit den Opfern in Gaza zu solidarisieren. Häufig kommt es dabei zu Verharmlosungen der Taten der Hamas. In Österreich ist die Gruppierung Dar al Janub Teil der Protestbewegung. Diese verbreitet online Hamas-Propaganda, Mitglieder pflegten in der Vergangenheit Kontakte zu verschiedenen Terrorgruppen, wie ein Bericht der Dokumentationsstelle politischer Islam zeigt.

