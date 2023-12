Israel: Bodeneinsätze auf gesamten Gazastreifen ausgeweitet

Khan Yunis (Khan Younis) - Gut fünf Wochen nach Beginn der Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens weitet das israelische Militär seine Einsätze am Boden auf das gesamte Palästinensergebiet aus. Die Soldaten gingen gegen Ziele der islamistischen Hamas vor, so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Zuvor hatten örtliche Medien gemeldet, dass Israels Streitkräfte mit Bodentruppen in den Süden des Gazastreifens vorgerückt seien. Dorthin waren Hunderttausende Palästinenser aus dem Norden geflohen.

Ermittlungen gegen "Letzte Generation" nach Banden-Paragraf

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung (Paragraf 278 StGB). Ein entsprechendes Verfahren werde gegen mehrere Mitglieder geführt, bestätigte Sprecherin Judith Ziska der APA. Grundlage sind die jüngsten Proteste. Dabei hatten sich die Protestierenden mit einer Sand-Superkleber-Mischung auf der Südautobahn (A2) und am Wiener Ring festbetoniert.

Weihnachten - Packerln bis spätestens 19.12. aufgeben

Wien - Am 20. Dezember ist es zu spät - zumindest für das Weihnachtspackerl für die Liebsten auf dem Postweg. Wie die Post mitteilt sollten Pakete für den Inlandsversand bis zum 19. Dezember aufgegeben werden. Geht es in die angrenzenden Länder, dann einen Tag früher. Wer zu spät dran ist, hat noch die Möglichkeiten des Post Express - Abgabe für den Inlandsversand am 21.12. für das nahe Ausland spätestens am 19. Dezember.

Wiener Polizist muss wegen Misshandlungsvorwurfs vor Gericht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat in einem weiteren Fall von Polizeigewalt Anklage erhoben. Wie Behördensprecherin Judith Ziska auf APA-Anfrage mitteilte, wurde gegen einen Beamten beim Landesgericht für Strafsachen ein Strafantrag eingebracht, nachdem der Polizist Anfang Mai 2023 in Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte. Ein Kameramann des TV-Senders Puls24 filmte die Szene mit. Das Video ging im Anschluss viral.

Tschechiens Ministerpräsident Fiala besucht Österreich

Wien/Prag - Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala besucht am Montag Wien. Fiala wird durch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Nehammer und Fiala waren Ende Oktober gemeinsam in Tel Aviv, um nach dem Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas ihre Unterstützung für Israels Recht zur Selbstverteidigung auszudrücken. Tschechien und Österreich fordern auch geeint, den EU-Beitritt des Westbalkans voranzutreiben.

Vulkanausbruch in Indonesien fordert mindestens elf Tote

Jakarta - Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Drei Überlebende seien geborgen worden, teilten örtliche Such- und Rettungskräfte am Montag mit. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs hätten sich 75 Bergsteiger in dem Gebiet aufgehalten. 49 Bergsteiger seien aus dem Gebiet evakuiert worden, viele würden wegen Verbrennungen behandelt.

Rüstungsfirmen verzeichneten Einnahmerückgang

Stockholm - Die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt haben 2022 trotz des Ukrainekriegs weniger Einnahmen verzeichnet. Sie erwirtschafteten laut einem am Montag vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI veröffentlichten Bericht 597 Mrd. Dollar (543 Mrd. Euro) und damit 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig haben die Firmen jedoch deutlich mehr Aufträge akquiriert. SIPRI rechnet deshalb für die kommenden Jahre mit beträchtlich höheren Einnahmen.

