Israel liefert sich in Khan Younis schwere Kämpfe mit Hamas

Gaza - Nach der Ausweitung der Angriffe auf den südlichen Gazastreifen hat sich die israelische Armee in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Khan Younis nach eigenen Angaben schwere Gefechte mit Kämpfern der radikalislamischen Hamas geliefert. Augenzeugen berichteten von Soldaten, Panzern, Bulldozern und gepanzerten Mannschaftswagen im Zentrum der zweitgrößten Stadt des Küstenstreifens. Regierungsangaben zufolge wurde das Haus von Hamas-Anführer Jahja Sinwar umstellt.

Israel zu Tod von Journalist: Zielen nicht auf Zivilisten

Beirut - Die israelische Regierung hat eigenen Angaben zufolge keine Kenntnis von Recherche-Ergebnissen der Nachrichtenagenturen Reuters und AFP, wonach ein Reuters-Journalist im Südlibanon durch ein israelisches Panzergeschoss ums Leben gekommen ist. "Wir zielen nicht auf Zivilisten", sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Donnerstag auf die Frage nach den Untersuchungsergebnissen. "Wir haben alles Erdenkliche getan, um Zivilisten aus der Schusslinie zu nehmen."

Neuer Vorschlag für gemeinnützige Arbeit von Asylwerbern

Wien - Das Innenministerium hat neue Vorstellungen zur Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit. Das Modell sieht auch eine Kürzung von Geld- und Sachleistungen vor, sollten die Betroffenen keine Dienste leisten wollen. Vorgelegt wurde der Vorschlag den Landes-Flüchtlingsreferenten bei einer Sitzung heute jedoch nicht, wie aus dem der APA vorliegenden Protokoll der Unterredung hervorgeht.

US-Magazin Forbes strich Ren� Benko von der Milliardärsliste

Wien - Der Tiroler Signa-Gründer Ren� Benko ist offiziell kein Milliardär mehr, wie das US-Magazin "Forbes" schreibt. Der Unternehmer, der 2019 mit einem Vermögen von 5 Mrd. Dollar (4,6 Mrd. Euro) auf der "Forbes Billionaires List", also auf der Liste der reichsten Menschen der Welt, debütierte, sei infolge der Schwierigkeiten in seiner Signa-Gruppe "unter Druck". Ob und inwiefern Benko sich aus der Situation befreien könne, werde sich zeigen.

Weststrecke: Ab Sonntag mehrere ÖBB-Zugausfälle täglich

Wien - Die kürzlichen Schneekapriolen, die für Ärgernisse bei betroffenen Bahnreisenden gesorgt haben, bringen ab Sonntag bis Mitte Jänner noch Nachwehen im Zugverkehr. Vier Railjets wurden beim Wintereinbruch nämlich so schwer beschädigt, das sie vorerst nicht eingesetzt werden können. So werden einzelne Railjets ab Sonntag auf der Südstrecke durch älteres Wagenmaterial ersetzt. Da dieses üblicherweise für Verstärkerzüge auf der Weststrecke dient, fallen einige dieser "D-Züge" aus.

Deutsche-Bahn-Streik: ÖBB-Züge übers Deutsche Eck fahren

Wien/Berlin - Reisende und Pendler nach und in Deutschland müssen sich auf den mittlerweile vierten Bahnstreik einstellen: Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. ÖBB-Züge, die übers Deutsche Eck, also von Salzburg weiter nach Tirol oder Vorarlberg, fahren, seien nicht betroffen, sagte ein ÖBB-Sprecher auf APA-Anfrage. Fernzüge nach München oder Frankfurt fahren nur bis Salzburg bzw. Passau. Westbahn-Züge bis München verkehren.

Erdogan in Athen: "Neue Ära" in Beziehungen mit Griechenland

Athen/Ankara - Bei einem Besuch in Athen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein neues Kapitel in den Beziehungen zum Erzrivalen Griechenland angekündigt. Er sei davon überzeugt, dass nun eine "neue Ära" beginne, sagte Erdogan am Donnerstag zu Beginn seines ersten offiziellen Besuchs in Athen seit 2017. Die Visite gilt als Zeichen für eine Entspannungsphase, die bereits nach dem schweren Erdbeben in der Türkei im vergangenen Februar begann.

Verteilungsproblem bei Paxlovid in heimischen Apotheken

Wien/St. Pölten - Das Corona-Medikament Paxlovid ist derzeit in manchen Regionen schlecht verfügbar. "Aufgrund eines regional unterschiedlichen Infektionsgeschehens und unterschiedlicher Verschreibungspraxis durch die Ärztinnen und Ärzte kommt es in einigen Apotheken derzeit zu einem Paxlovid-Engpass", bestätigte die Österreichische Apothekerkammer am Donnerstag auf APA-Anfrage. Laut Gesundheitsministerium gibt es noch genügend Vorräte, an einer Neuverteilung in den Apotheken werde gearbeitet.

Wiener Börse tendiert tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag schwächer präsentiert. Der ATX gab um 0,74 Prozent auf 3.282 Punkte ab. Auch die europäischen Leitbörsen standen im Minusbereich. Auf Unternehmensebene präsentierte am heimischen Aktienmarkt Zumtobel Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftshalbjahr. Die Aktie des Vorarlberger Leuchtenkonzerns rutschte 4,2 Prozent tiefer. Pierer Mobility setzten den jüngsten Abwärtsschub mit einem Rückgang von 5,1 Prozent fort.

