Sicherheitsrat: Keine Resolution zu Waffenstillstand in Gaza

Tel Aviv - Im UN-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazakrieg gescheitert. 13 der 15 Mitglieder des Gremiums stimmten am Freitag in New York zwar dafür, aber die USA legten ihr Veto gegen den von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachten Entwurf ein. Großbritannien enthielt sich. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres den Sicherheitsrat gedrängt, sich für einen solchen humanitären Waffenstillstand einzusetzen.

Friedensappell des Papstes beim Angelus-Gebet

Vatikanstadt - Beim Angelus-Gebet am katholischen Festtag der Unbefleckten Empfängnis Mariens hat der Papst einen neuen Aufruf für den Frieden im Nahosten und der Ukraine gerichtet. Eindringlich rief der Papst die Gläubigen zu Gebeten auf, damit es im Nahen Osten zu einer Waffenruhe komme. Der Papst, der in den vergangenen Tagen an einer Bronchitis erkrankt war, sprach wieder mit kraftvoller Stimme.

Abbas fordert internationale Friedenskonferenz

Ramallah - Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas fordert eine internationale Friedenskonferenz, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Zudem müsse bei einem solchen Treffen eine tragfähige politische Lösung ausgearbeitet werden, die zur Gründung eines palästinensischen Staates führe, sagte der 87-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview in seinem Büro in Ramallah. Abbas kritisierte die USA scharf als "Komplize Israels".

Schüler für Verwicklung in Mord an Lehrer Paty verurteilt

Paris - Für ihre Verwicklung in den Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich sind fünf Schüler zu Bewährungsstrafen und ein Schüler zu einem halben Jahr Haft verurteilt worden. Ein Jugendgericht in Paris verhängte die Strafen am Freitag für die Beteiligung der Schüler an dem dramatischen Vorlauf, der vor drei Jahren zu der islamistisch motivierten Terrortat führte. Am 16. Oktober 2020 hatte ein 18-Jähriger den Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort getötet und dann enthauptet.

Deutscher Bahn-Warnstreik beendet

Berlin - Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagabend mit. "Nach Ende des GDL-Streiks laufen die Verkehre schrittweise wieder an", hieß es online. "Auch nach 22 Uhr wird der Fern- und Regionalverkehr nach dem Notfahrplan verkehren." Die GDL hatte zuvor 24 Stunden lang den Personenverkehr bestreikt und für 28 Stunden den Güterverkehr. Die Folge waren Tausende Zugausfälle, im Güterverkehr bildete sich ein langer Rückstau.

WKÖ-Generalsekretär Kopf wegen Fachkräftemangels alarmiert

Wien - WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf rechnet mit einer weiteren Zuspitzung des Fachkräftemangels in Österreich und appelliert an die Politik, weitere Maßnahmen zu dessen Bekämpfung zu setzen. Aktuell seien de facto 200.000 Stellen nicht besetzbar - ein Zustand, der sich aufgrund des demografischen Wandels in den kommenden Jahren verschärfen dürfte, wie Kopf vor Journalistinnen und Journalisten warnte. Gefordert seien etwa Maßnahmen bei den Pensionen oder der Zuwanderung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red