"Anatomie eines Falls" dominierte den Europäischen Filmpreis

Berlin/Wien - Europas Arthouse-Filmbranche hatte sich am Samstag in der Arena Berlin versammelt, um zum 36. Mal den Europäischen Filmpreis an die besten Leistungen des Jahres zu verleihen. Und der große Gewinner des dreieinhalbstündigen Abends ist "Anatomie eines Falls" von Justine Triet. Das Gerichtsdrama sicherte sich die Königskategorie Bester europäischer Film und darüber hinaus vier weitere Trophäen.

Experte: Mehr Geld für Grundlagenforschung/klinische Studien

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, schlägt Alarm: Es brauche in Österreich dringend mehr Geld für Grundlagenforschung im Bereich der biomedizinischen Wissenschaften sowie für klinische Studien - und eine breiter aufgestellte Förderlandschaft. "Es muss so viel Geld da sein, dass innovative Projekte gefördert und nicht aus Geldmangel abgelehnt werden. Letzteres passiert leider sehr oft", sagte Weiss im APA-Interview.

Nobelpreise werden überreicht

Oslo/Stockholm - In Norwegen wird am Sonntag (13.00 Uhr) der Friedensnobelpreis überreicht. Narges Mohammadi kann die Auszeichnung nicht selbst entgegennehmen, weil sie in ihrer Heimat Iran inhaftiert ist. Sie wird "für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle" geehrt. Die 51-Jährige wird in Oslo von ihrem Mann und den beiden Kindern vertreten. Die weiteren Nobelpreisträger werden in Stockholm geehrt.

Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten beginnt

Kairo - Vom Gaza-Krieg überschattet startet am Sonntag in Ägypten die Präsidentenwahl. Es wird erwartet, dass Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entscheiden wird. Die nach Medienangaben rund 67 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden.

Sechs Tote nach schweren Unwettern in Tennessee

Nashville (Tennessee) - Infolge schwerer Unwetter sind im US-Staat Tennessee mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen starben in Clarksville, nachdem am Samstagnachmittag (Ortszeit) ein Tornado über den Ort hinweggefegt war, wie die Bezirksverwaltung mitteilte. Bei einem der Todesopfer handelte es sich demnach um ein Kind. 23 Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Argentiniens neuer Präsident Milei tritt sein Amt an

Buenos Aires - Der ultraliberale Ökonom Javier Milei tritt sein Amt als argentinischer Präsident an. Der 53-Jährige wird am Sonntag vor dem Parlament in Buenos Aires vereidigt. Danach will er auf den Stufen vor dem Kongressgebäude seine Antrittsrede halten und schließlich im Regierungssitz Casa Rosada ausländische Staats- und Regierungschefs empfangen. Angekündigt haben sich unter anderen Spaniens König Felipe VI. und der ungarische Regierungschef Viktor Orban.

Zeitungen: Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist bereit, das österreichische Schengen-Veto gegenüber Rumänien und Bulgarien zu lockern. Zumindest im Flugverkehr könnten die Grenzen fallen, berichteten "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) und "Kleine Zeitung" (online) am Samstag aus Regierungskreisen. Die Landgrenzen würden den derzeitigen Status behalten, Bulgarien und Rumänien wären offiziell nicht Schengen-Mitglieder. Ein Sprecher des Innenministers bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red